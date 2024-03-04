В Самарском художественном музее представят работы художника Василия Поленова

К юбилею со дня рождения русского художника Василия Поленова Самарский областной художественный музей готовит масштабный выставочный проект "Человек света. К 180-летию В.Д Поленова", в котором будет представлено творческое наследие художника из собрания ведущих музеев России. Государственная Третьяковская галерея предоставит известнейшую работу "Московский дворик", а Иркутский художественный музей — авторскую версию картины "Христос и грешница", которая ранее никогда не покидала стены музея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В 2024 году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского художника Василия Поленова. За долгую творческую жизнь им создан национальный вариант неоромантического миросозерцания, на основе которых вырос символизм и русский вариант стиля модерн. Деятельность Поленова имела огромное значение для развития отечественного искусства рубежа XIX–XX вв", - сообщают организаторы.

Особое место в будущей экспозиции Художественного музея займут предметы из Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, среди которых будут архивные фото семьи художника, нотные рукописи авторства самого В. Д. Поленова и такие известные живописные полотна, как "Семейное горе" и "Больная", которые впервые покинут усадьбу.

Также в проекте принимают участие крупнейшие музеи страны: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Омский музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Приморская картинная галерея, Нижегородский художественный музей, Ульяновский областной художественный музей, Серпуховский историко-художественный музея, Тверская областная картинная галерея.

В собрании Самарского художественного музея находятся четыре произведения Поленова, относящиеся ко времени его работы над серией "Из жизни Христа: "Решили идти", "Привели детей" и "Возвестила радость плачущим". Четвертая работа "Нил, Фиванский берег", относится ко времени путешествия художника по Египту в начале 1880-х гг. Все произведения, украшающие коллекцию СОХМ, происходят из собрания самарских купцов П.И. и В. Л. Шихобаловых.

Предлагаемые для экспонирования на выставке работы отражают своеобразие многогранного наследия Поленова, различные периоды его творческого развития. Особое место здесь будет отведено теме русской природы, доминирующей в творчестве художника на всем протяжении его жизни.

Реализация выставочного проекта "Человек света. К 180-летию В. Д. Поленова" станет крупнейшей ретроспективой произведений В. Д. Поленова в истории региональных музеев и, несомненно, значительным событием в культурной жизни Самарского региона. В юбилейный год Василия Дмитриевича Поленова особую значимость обретает объединение живописного наследия художника как результат расширения партнерских отношений Самарского художественного музея с другими российскими музеями.

В рамках открытия и работы выставочного проекта "Человек света. К 180-летию В. Д. Поленова" запланированы пресс-конференция с руководителями ведущих музеев РФ, лекции научных сотрудников Государственного Русского музея и куратора выставки — заместителя директора по научной работе Самарского областного художественного музея Т. А. Петровой, занятия с детьми и многое другое.