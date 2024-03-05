Электросирены в Самаре взвоют 6 марта

В среду, 6 марта, будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения Самары. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"В период с 10:40 до 10:45 в Самаре будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирен означает сигнал "Внимание всем!". По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что электросирены в городе включат 1 марта, однако позже дату перенесли.