В Самаре отменили проверку системы оповещения о ЧС

В Самаре перенесли проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

Напомним, комплексная проверка была запланирована на 10:40 утра среды, 1 марта. Ожидалось, что будет подан сигнал "Внимание всем!", а сам запуск — осуществлен из ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" (ул. Красноармейская, 12).

Однако 1 марта стало известно, что проверку перенесли.

"О новой дате будет сообщено дополнительно", — отмечается в сообщении пресс-службы региональных властей.

Целью проверок является отработка своевременного доведения сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.