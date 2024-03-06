В музее-галерее "Заварка" пройдет цикл лекций об истории дома Маштакова

В "Заварке" начинается цикл лекций "О чем расскажет дом?" об истории дома Маштакова, в котором расположился музей-галерея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В воскресенье, 10 марта, в 16:00 пройдет первая встреча лектория с темой "Династия Маштаковых" (6+). Историк и заведующая отделом фондов (главный хранитель) Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная расскажет семейную историю владельцев одного из самых известных деревянных домов дореволюционной Самары.

На лекции представят генеалогическое древо семьи Маштаковых, сформированное с помощью архивных и газетных данных. Кроме того, посетители узнают, как революционные события 1917 года отразились на судьбе семьи. Вход на мероприятие — 250 рублей.