16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Гайдук вернулась в состав гандбольной "Лады" Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золото в метании молота на всероссийских соревнованиях Атлет из Новокуйбышевска привез бронзу с чемпионата России Гандбольная "Лада" одержала победу над "Кубанью" В Самару на "Бокс на Волге" приедет Кевин Владимирович Джонсон

Олимпийские Спорт

Екатерина Гайдук вернулась в состав гандбольной "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В заявку гандбольной "Лады" с 5 марта добавлена Екатерина Гайдук, которая была разлучена с профессиональным спортом порядка трех с половиной лет, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Одна из самых ярких представительниц первой плеяды доморощенных тольяттинских гандболисток в своем послужном списке имеет дюжину сезонов, проведенных в родном клубе. Впервые в карьере она серьезно выпала из игровой обоймы 11 октября 2019 года в домашнем поединке "Лады" со "Ставропольем", который стал для нее шестым с начала сезона. В нем Екатерина получила тяжелую травму (разрыв переднего креста), перенесла операцию на правом колене, усердно восстанавливалась, но до конца того чемпионата, оказавшегося для всех неполноценным из-за пандемии, так и не успела возвратиться в строй.

Сделать это удалось ближайшим летом, и в стартовом матче нового сезона, со "Звездой", Гайдук приняла участие, став автором первого заброшенного мяча тольяттинской команды в том чемпионате - с семиметровой отметки. Всего она пять раз поразила ворота победивших с минимальным счетом соперниц, забив гостям три гола с пенальти. Но с того дня в составе "Лады" больше не появлялась - снова дала о себе знать травма, лечение которой совпало с известием о беременности, и Гайдук спустя немного времени ушла в декрет, а весной во второй раз стала мамой.

Лишь в декабре 2023 г. опытнейшая спортсменка вновь встала на твердый путь возвращения в большой гандбол, приступив к индивидуальным занятиям в УСК "Олимп" под руководством тренера "Лады" по ОФП Дмитрия Оначенко, а с февраля присоединилась к тренировкам команды Дмитрия Тихона. И в ее составе 5 марта (за два дня до своего 35-летия) отправилась на клубном автобусе на двойной выезд - в Краснодар и Ростов-на-Дону, где тольяттинки сыграют 7 и 12 марта. Контракт с ней подписан до конца текущего сезона.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31