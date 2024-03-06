Екатерина Гайдук вернулась в состав гандбольной "Лады"

В заявку гандбольной "Лады" с 5 марта добавлена Екатерина Гайдук, которая была разлучена с профессиональным спортом порядка трех с половиной лет, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Одна из самых ярких представительниц первой плеяды доморощенных тольяттинских гандболисток в своем послужном списке имеет дюжину сезонов, проведенных в родном клубе. Впервые в карьере она серьезно выпала из игровой обоймы 11 октября 2019 года в домашнем поединке "Лады" со "Ставропольем", который стал для нее шестым с начала сезона. В нем Екатерина получила тяжелую травму (разрыв переднего креста), перенесла операцию на правом колене, усердно восстанавливалась, но до конца того чемпионата, оказавшегося для всех неполноценным из-за пандемии, так и не успела возвратиться в строй.

Сделать это удалось ближайшим летом, и в стартовом матче нового сезона, со "Звездой", Гайдук приняла участие, став автором первого заброшенного мяча тольяттинской команды в том чемпионате - с семиметровой отметки. Всего она пять раз поразила ворота победивших с минимальным счетом соперниц, забив гостям три гола с пенальти. Но с того дня в составе "Лады" больше не появлялась - снова дала о себе знать травма, лечение которой совпало с известием о беременности, и Гайдук спустя немного времени ушла в декрет, а весной во второй раз стала мамой.

Лишь в декабре 2023 г. опытнейшая спортсменка вновь встала на твердый путь возвращения в большой гандбол, приступив к индивидуальным занятиям в УСК "Олимп" под руководством тренера "Лады" по ОФП Дмитрия Оначенко, а с февраля присоединилась к тренировкам команды Дмитрия Тихона. И в ее составе 5 марта (за два дня до своего 35-летия) отправилась на клубном автобусе на двойной выезд - в Краснодар и Ростов-на-Дону, где тольяттинки сыграют 7 и 12 марта. Контракт с ней подписан до конца текущего сезона.