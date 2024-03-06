В Самарской области растет число заболевших ОРВИ

В период с 26 февраля по 3 марта в Самарской области было зарегистрировано 16629 случаев ОРВИ, что превышает эпидпорог на 19,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

"Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 70,2%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 46,1%, 3-6 лет на 49,1%, 7-14 лет на 34,8%", - отмечается в сообщении.

В сравнении с предыдущей неделей в Роспотребнадзоре зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 13,5% и в возрастных группах: 0-2 года на 17,4%, 7-14 лет на 5,2%, 15 лет и старше на 17,4%. Снижение заболеваемости отмечается в возрастной группе 3-6 лет на 0,4%.