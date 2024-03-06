Самарцам представят выставку работ художников и фотографов, запечатлевших образ женщины

В среду, 6 марта, в 16:00 в доме-музеи В. И. Ленина (ул. Ленинская, 131) открывается выставка "На холсте и в объективе" (образ женщины в работах художников и фотографов) (12+). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.
На выставке будут представлены работы Игоря Березина, Игоря Анненкова, Олега Кирюшкина. Работа экспозиции, организованной при участии самарского областного отделения Союзов журналистов России продлится до 7 апреля.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...