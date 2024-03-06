Самарцам представят выставку работ художников и фотографов, запечатлевших образ женщины

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В среду, 6 марта, в 16:00 в доме-музеи В. И. Ленина (ул. Ленинская, 131) открывается выставка "На холсте и в объективе" (образ женщины в работах художников и фотографов) (12+). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.