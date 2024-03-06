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Музеи и выставки Культура

Самарцам представят выставку работ художников и фотографов, запечатлевших образ женщины

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 марта, в 16:00 в доме-музеи В. И. Ленина (ул. Ленинская, 131) открывается выставка "На холсте и в объективе" (образ женщины в работах художников и фотографов) (12+). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

На выставке будут представлены работы Игоря Березина, Игоря Анненкова, Олега Кирюшкина. Работа экспозиции, организованной при участии самарского областного отделения Союзов журналистов России продлится до 7 апреля.

 

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