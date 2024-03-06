Самарские врачи улучшили пациенту зрение с 2% до 100%

Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского провели сложную операцию пациенту с врожденной аномалией рефракции глаза. Специалисты устранили оптические нарушения через один микроразрез и получили высокую остроту зрения.
Молодой человек обратился в больницу им. Т. И. Ерошевского с врожденной дальнозоркостью экстремально высокой степени (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более 2 диоптрий). Он практически не видел вдаль, не видел при работе на близком расстоянии, как в очках, так и без них.
Специалисты провели детальное исследование структур глаза и приняли решение о замене собственных прозрачных хрусталиков на искусственные. Такие случаи относятся к сложным, раньше лечение проводилось в несколько этапов. Теперь новое высокоточное оборудование позволяет проводить операции в один этап.
"Пациенту проведена современная бесшовная операция на обоих глазах с небольшим интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась 15 минут. Все манипуляции были выполнены через один разрез шириной 2 мм, что обеспечивает минимальную травматичность и позволяет максимально сократить реабилитационный период. Уже на следующий день после операции была получена максимально возможная острота зрения без каких-либо дополнительных средств коррекции", — рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии больницы им. Т. И. Ерошевского Степан Туровский.
Высокоточная операция проведена с использованием ультрасовременных оптических систем и технологий — фемтосекундного лазера и системы дополненной реальности. Фемтосекундный лазер позволяет без касания глаза инструментами только при помощи лазерного луча делать на хрусталике надрезы, чтобы затем убрать и имплантировать искусственную линзу. Система дополненной реальности позволяет с микронной точностью выполнять имплантацию линзы без отклонений от оси.
"Хирург касается глаза только в те моменты, когда нужно удалить и имплантировать хрусталик. В остальные моменты он глаза не касается, это делает техника", — отметил врач.
Пациента уже выписали. В течение трех месяцев он будет под наблюдением врачей-офтальмологов.
"Сейчас я чувствую себя хорошо, отлично вижу, — поделился пациент. — Я благодарен врачам больницы, которые мне вернули зрение".
По медицинским показаниям эксимер лазерная коррекция, фемтосекундная коррекция, хирургия катаракты в областной офтальмологической больнице проводится по ОМС, а также по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается не только жителям Самарской области, но и пациентам из других регионов страны, и из-за рубежа.
При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по оснащению медучреждений современным оборудованием. За последние годы в больницу им. Т. И. Ерошевского поступило 148 единиц новейшего хирургического и диагностического оборудования.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас