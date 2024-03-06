Союз художников России представит персональную выставку Галины Мисюк

В среду, 13 марта, в 18:00, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" откроется персональная выставка Галины Мисюк "Сочинения на свободную тему" (0+).

Галина Мисюк родилась в Куйбышеве в 1964 г., окончила Куйбышевское художественное училище, художественно-оформительское отделение (1979-1983), затем Харьковский художественно-промышленный институт, факультет монументально-декоративной живописи (1985-1991). Она работает в области станковой и монументальной живописи. Член союза художников России с 1996 года. С 1987 — участник областных выставок. Экспонент региональной ("Большая Волга", 2008) республиканских (Киев, 1988, 1989) и всероссийской (Москва, 1992) художественных выставок. С 1991 г.- преподаватель спецдисциплин в Куйбышевском художественном училище, с 1995 г. — заместитель директора по учебно-методической работе Самарского художественного училища, с 2002 г. — директор Самарского художественного училища им. Петрова-Водкина.

Выставка будет работать до 5 апреля.