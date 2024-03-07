Врачи больницы Середавина выходили новорожденных с весом менее 2 кг

В Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина в один день прошла выписка сразу нескольких малышей, родившихся весом менее 2 кг. Их многодетные мамы своевременно поступили в Перинатальный центр из муниципальных районов Самарской области.
Жительницу Кинеля Татьяну госпитализировали в Перинатальный центр на 30 неделе беременности. Малышка Вероника появилась на свет раньше срока и весила 1400 граммов. Первые 12 дней девочка провела в реанимации. Благодаря заботе неонатологов, реаниматологов и медсестер ребенок постепенно набирал вес и при выписке весил уже 2170 граммов. Маму и малыша дома встретили папа и две сестренки.
"Нянек у нас много — семья большая и дружная", — поделилась Татьяна.
По ее словам, в самые тяжелые минуты, когда ребёнок был в реанимации, она была окружена заботой и поддержкой: звонили близкие, подбадривали врачи, поддерживали боевой дух медсестры.
Из Чапаевска в областную больницу на 31 неделе беременности поступила молодая мама Александра, и уже через неделю появился на свет Евгений весом 1800 граммов. За месяц малыш вырос до 2,7 кг. Он самый младший ребенок в семье, где всего пятеро детей. У счастливых многодетных родителей — четыре сына и одна дочка.
"Старший сын закончил школу и учится на программиста, а единственная дочка еще ходит в садик и с удовольствием примеряет образ старшей сестры для новорожденного", — рассказала Александра.
Благодаря высококвалифицированному медицинскому персоналу и современным технологиям женщины с осложнениями беременности получают необходимую медицинскую помощь.
"Когда женщина узнает о своей беременности, одним из первых шагов, который следует предпринять, — записаться на учет в женскую консультацию. Это не просто формальность, а необходимость для здоровья и благополучия будущей мамы и ее малыша, — подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Елена Тюрина, — Регулярные посещения врача позволяют контролировать развитие ребенка и здоровье матери".
Всего в 2024 году, объявленном президентом страны Владимиром Путины Годом семьи, в областном Перинатальном центре уже родились 966 малышей, из которых 27 двоен.
В Самарской области действуют различные меры поддержки семей с детьми. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первые дети, получают подарок "Наше Сокровище". В нем — все самое необходимое на первое время для малыша. Уже выдано свыше 38 500 таких наборов.
Также в рамках нацпроекта "Демография" семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В прошлом году такую поддержку в регионе получили свыше 15 000 семей. Почти 4000 семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 рублей. Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5000 рублей. Почти 6000 малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников в размере 700 рублей.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас