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Здравоохранение Общество

Врачи больницы Середавина выходили новорожденных с весом менее 2 кг

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина в один день прошла выписка сразу нескольких малышей, родившихся весом менее 2 кг. Их многодетные мамы своевременно поступили в Перинатальный центр из муниципальных районов Самарской области.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Жительницу Кинеля Татьяну госпитализировали в Перинатальный центр на 30 неделе беременности. Малышка Вероника появилась на свет раньше срока и весила 1400 граммов. Первые 12 дней девочка провела в реанимации. Благодаря заботе неонатологов, реаниматологов и медсестер ребенок постепенно набирал вес и при выписке весил уже 2170 граммов. Маму и малыша дома встретили папа и две сестренки.

"Нянек у нас много — семья большая и дружная", — поделилась Татьяна.

По ее словам, в самые тяжелые минуты, когда ребёнок был в реанимации, она была окружена заботой и поддержкой: звонили близкие, подбадривали врачи, поддерживали боевой дух медсестры.

Из Чапаевска в областную больницу на 31 неделе беременности поступила молодая мама Александра, и уже через неделю появился на свет Евгений весом 1800 граммов. За месяц малыш вырос до 2,7 кг. Он самый младший ребенок в семье, где всего пятеро детей. У счастливых многодетных родителей — четыре сына и одна дочка.

"Старший сын закончил школу и учится на программиста, а единственная дочка еще ходит в садик и с удовольствием примеряет образ старшей сестры для новорожденного", — рассказала Александра.

Благодаря высококвалифицированному медицинскому персоналу и современным технологиям женщины с осложнениями беременности получают необходимую медицинскую помощь.

"Когда женщина узнает о своей беременности, одним из первых шагов, который следует предпринять, — записаться на учет в женскую консультацию. Это не просто формальность, а необходимость для здоровья и благополучия будущей мамы и ее малыша, — подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Елена Тюрина, — Регулярные посещения врача позволяют контролировать развитие ребенка и здоровье матери".

Всего в 2024 году, объявленном президентом страны Владимиром Путины Годом семьи, в областном Перинатальном центре уже родились 966 малышей, из которых 27 двоен.

В Самарской области действуют различные меры поддержки семей с детьми. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первые дети, получают подарок "Наше Сокровище". В нем — все самое необходимое на первое время для малыша. Уже выдано свыше 38 500 таких наборов.

Также в рамках нацпроекта "Демография" семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В прошлом году такую поддержку в регионе получили свыше 15 000 семей. Почти 4000 семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 рублей. Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5000 рублей. Почти 6000 малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников в размере 700 рублей.

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