"Ростелеком" построил гигабитную сеть в Безенчукском районе Самарской области

"Ростелеком" построил оптику до села Макарьевка Безенчукского района Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мбит/с.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"География стройки оптики "Ростелекома" постоянно растет. Высокие скорости интернета и разнообразные цифровые услуги нужны людям как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, поэтому мы стараемся соответствовать этим запросам. Технология GPON, которую мы реализовали в Макарьевке, обеспечивает высокую скорость передачи данных и содержит большой запас пропускной способности линий, которого хватит на долгие годы".

GPON — одна из современных технологий доступа к интернету. Волоконно-оптическую линию специалисты компании заводят в квартиру или частный дом. Это гарантирует качество сигнала и стабильную скорость соединения. По одному кабелю абоненты могут получать несколько услуг связи одновременно. Около трети жителей Макарьевки уже подали заявки на подключение пакетных предложений "Ростелекома".

Евгений Пучков, ветеран боевых действий, житель села Макарьевка:

"Каждый день наша семья открывает в интернете для себя что-то новое: пользуемся советами по ведению хозяйства, заказываем товары в интернет-магазинах, дети получают дополнительное образование. По видеосвязи общаюсь с друзьями, с которыми проходил лечение в донецком госпитале — мы рядом друг с другом".

Кроме Макарьевки "Ростелеком" подключил оптику в Безенчуке, Ольгино и Екатериновке. Более 22 тысяч жителей Безенчукского района уже пользуются ресурсами Всемирной сети для учебы, работы, общения, проведения онлайн-платежей и получения госуслуг.

Подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно получить на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.