В год семьи в России ВТБ запускает программу заботы о здоровье будущих мам и детей

Проект будет способствовать сохранению здоровья будущих мам и детей, повышению уровня рождаемости, снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных.
В феврале 2024 года в ходе послания Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового национального проекта "Семья". По его словам, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин, детей. Он позволит обеспечить их необходимой помощью высококвалифицированных врачей даже в отдаленных регионах страны, повысит доступность качественной медицины и, как результат, — будет способствовать росту рождаемости в стране.
В марте 2024 года программа стартует в пяти регионах России: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также в пилоте участвуют два госпиталя — в Москве и Ярославле. По итогам пилота осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.
"Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Для того чтобы присоединиться к проекту, будущей маме достаточно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц, а также иметь на руках карту "Мир" ВТБ, чтобы после рождения ребенка в том числе получать на нее государственные пособия.
Программа включает в себя онлайн-консультацию профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги.
Партнерами проекта выступают сеть медицинских центров "Мать и дитя", медтех-холдинг "Доктис", "Ростелеком", группа компаний "Цифромед", страховая компания "Пульс".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас