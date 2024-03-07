Открытый лекторий проекта "За родное — за свое" дополнила лекция об уездной Самаре конца XVIII — середины XIX веков

Как себя называли и чем занимались жители Самары XIX в., когда было создано уездное училище и появилась первая больница, и почему наш город получил статус губернской столицы — открытый лекторий общественно-просветительского проекта "За родное — за свое" продолжает работу.
Онлайн-лекторий, проводимый в рамках общественно-просветительской акции "За родное — за свое", дополнила лекция доцента, преподавателя Самарского государственного технического университета Анны Бирюковой. "Мы поговорим о развитии уездной Самары с конца XVIII в. до 1851 г., когда наш город получил статус губернской столицы. Отмечу, что дореформенная история Самары изучена в меньшей степени, чем события городской жизни второй половины XIX — начала XX веков. Причина подобного положения вещей весьма банальна: большая часть дореформенного документального наследия Самары была утрачена в пожаре 1848 г.", — рассказывает Анна Борисовна.
Что представляла из себя Самара на рубеже XVIII–XIX веков? Как называли себя жители Самары в XIX веке? Каким было основное занятие горожан в Самаре начала XIX века? В каком году от Самарской пристани отошел первый пароход с зерном, и когда появилась первая больница в Самаре? Ответы на эти и многие другие вопросы — в новой лекции регионального общественно-просветительского проекта "За родное — за свое".
Присоединяйтесь к проекту в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu) и узнавайте больше о Самарской области.
Уже через неделю — 15, 16 и 17 марта 2024 года — можно будет проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за свое", ответив на вопросы одноименной викторины, и получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада", поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.
Организаторами и партнерами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в Самарской области.
Присоединяйтесь к общественно-просветительской акции "За родное — за свое" в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu), следите за новостями акции "За родное — за свое", и принимайте участие в викторине 15, 16 и 17 марта! Шанс выиграть есть у каждого. С Положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.