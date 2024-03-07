Открытый лекторий проекта "За родное — за свое" дополнила лекция об уездной Самаре конца XVIII — середины XIX веков

Как себя называли и чем занимались жители Самары XIX в., когда было создано уездное училище и появилась первая больница, и почему наш город получил статус губернской столицы — открытый лекторий общественно-просветительского проекта "За родное — за свое" продолжает работу.

Онлайн-лекторий, проводимый в рамках общественно-просветительской акции "За родное — за свое", дополнила лекция доцента, преподавателя Самарского государственного технического университета Анны Бирюковой. "Мы поговорим о развитии уездной Самары с конца XVIII в. до 1851 г., когда наш город получил статус губернской столицы. Отмечу, что дореформенная история Самары изучена в меньшей степени, чем события городской жизни второй половины XIX — начала XX веков. Причина подобного положения вещей весьма банальна: большая часть дореформенного документального наследия Самары была утрачена в пожаре 1848 г.", — рассказывает Анна Борисовна.

Что представляла из себя Самара на рубеже XVIII–XIX веков? Как называли себя жители Самары в XIX веке? Каким было основное занятие горожан в Самаре начала XIX века? В каком году от Самарской пристани отошел первый пароход с зерном, и когда появилась первая больница в Самаре? Ответы на эти и многие другие вопросы — в новой лекции регионального общественно-просветительского проекта "За родное — за свое".

Присоединяйтесь к проекту в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu) и узнавайте больше о Самарской области.

Уже через неделю — 15, 16 и 17 марта 2024 года — можно будет проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за свое", ответив на вопросы одноименной викторины, и получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада", поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Организаторами и партнерами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в Самарской области.

Присоединяйтесь к общественно-просветительской акции "За родное — за свое" в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu), следите за новостями акции "За родное — за свое", и принимайте участие в викторине 15, 16 и 17 марта! Шанс выиграть есть у каждого. С Положением о проведении акции можно ознакомиться на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".