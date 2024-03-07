В Самаре новая поликлиника в микрорайоне Волгарь приняла первых пациентов

В четверг, 7 марта, в Куйбышевском районе Самары состоялось открытие новой поликлиники Самарской городской больницы № 10 в микрорайоне Волгарь. В первый день работы поликлинику осмотрел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он оценил условия, созданные для врачей и пациентов, пообщался с посетителями поликлиники и медицинским персоналом, а также поздравил женскую половину коллектива с наступающим Международным женским днем.

Во исполнение задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается модернизация и развитие региональной системы здравоохранения. Новая поликлиника будет способствовать улучшению качества и повышению доступности медицинской помощи жителям.

"По национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина, за последние годы открылось уже более 150 новых объектов системы здравоохранения. Это и офисы врачей общей практики, и фельдшерско-акушерские пункты, и крупные поликлиники, больницы, госпитали. Очень рад, что такая новая поликлиника появилась и в Волгаре, динамично развивающемся районе города Самара в Куйбышевском районе", — отметил Дмитрий Азаров.

Поликлиника располагается в шестиэтажном здании на ул. Осетинской, 17, рассчитана на 700 посещений в смену. Здесь будут оказывать первичную медико-санитарную помощь населению микрорайона Волгарь, пос. Рубежное, пос. Водников Куйбышевского района Самары. По словам главного врача Самарской городской больницы № 10 Дмитрия Лисицы, поликлиника построена "на вырост", с учетом дальнейшей застройки микрорайона и близлежащих территорий — может обслуживать 80 тыс. прикрепленного населения.

Сейчас здесь создано 16 терапевтических участков, в детском отделении — 12 педиатрических участков, в женской консультации — семь участков. Представлены все основные профили узкой специализации: неврология, офтальмология, лор-отделение, хирургия, травматология, урология, эндокринология, диагностический блок, который позволяет проводить ультразвуковые, эндоскопические, рентгеноскопические исследования.

В поликлинику поставлены более 4 тыс. единиц современного оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, рентгеновский комплекс, цифровые флюорограф и маммограф, эндоскопическое, офтальмологическое, реанимационное, стерилизационное, физиотерапевтическое оборудование, фиброскан и другая медтехника.

"Оборудование полностью смонтировано, готово к эксплуатации, сегодня принимают первых пациентов, — пояснил главврач. — Здравоохранение Куйбышевского района никогда не работало в таких условиях, с таким оборудованием, с таким уровнем компьютеризации, который позволяет проводить цифровизацию здравоохранения в полном объеме. Поэтому это для района, для здравоохранения района просто праздник, счастье, которым хочется поделиться".

Также здесь есть отделение дневного стационара, отделение медицинской реабилитации.

Как сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главврача Самарской городской больницы № 10 по лечебной работе Елена Стребкова, на базе новой поликлиники также будет работать Областной гепатологический центр, который был открыт год назад. "Здесь созданы прекрасные условия и для врачей, и для пациентов. Таких не было никогда, мы счастливы, — поделилась она. — Здесь мы будем лечить людей и давать рекомендации нашим коллегам в Тольятти и Сызрани, чтобы полностью охватить противовирусной терапией все районы нашей области".

Первые посетители поликлиники уже успели оценить новое медучреждение и с точки зрения эстетики, и с точки зрения возможностей. Константин Корчагин привел сына к офтальмологу проверить зрение. "Наш район развивается, большая поликлиника нужна. Конечно, здесь приятно, все новое, свежее, масштабы большие. Пока только ребенок прикреплен, но, думаю, что и все прикрепимся", — сказал он.

"Это большая радость, прямо счастье, что такая поликлиника, такое оборудование, так удобно. Все для пациентов, для врачей", — оценила врач акушер-гинеколог Яна Ускова. Жительница микрорайона Анастасия Киричок, которая пришла к ней на прием, тоже рада: "Наконец-то открыта поликлиника в Волгаре. Мы очень долго ждали, теперь все рядышком, с удовольствием будем сюда ходить. Намного лучше, современнее и очень комфортно".

Елена Буканова, заведующая гинекологическим отделением, говоря об операционной для малых операций в амбулаторных условиях, которая есть в отделении, отметила ее оснащенность. "Аппаратура имеет большое значение. Обращаются женщины репродуктивного возраста с жалобами на бесплодие, с помощью современной аппаратуры мы выявляем патологию и планируем дальнейшее лечение", — пояснила она. Также здесь проводят диагностику по подозрению на онкопатологии. "Имея такую аппаратуру, мы можем сделать это намного быстрее, точнее, качественнее. Выявление патологии на раннем этапе является условием успеха лечения", — сказала врач.

В ходе общения с главой региона пациенты и врачи выразили благодарность за созданные в поликлинике комфортные условия. "Я рассчитываю, что эта поликлиника порадует. Собственно, сегодня мы это уже услышали от людей, которые здесь живут и впервые пришли в эту поликлинику — порадует и современным оборудованием, и своими просторными помещениями, и комфортом, и, самое главное, профессиональными чуткими врачами, медсестрами, санитарами", — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что для удобства жителей городскими властями была проведена и корректировка транспортных маршрутов. Как доложила глава Самары Елена Лапушкина, для улучшения транспортной доступности Куйбышевского района и микрорайона Волгарь, с 7 марта на линию вышли два новых автобусных маршрута — № 86 и № 85.

Автобусы № 86, работающие по льготной системе, проследуют от пос. Рубежный, через поселки Озерный, Водники в микрорайон Волгарь. Конечная остановка на этом маршруте — площадь Революции. По пути следования определена и новая остановка общественного транспорта в районе пересечения улиц Осетинской и Виталия Талабаева, где построена поликлиника.

Трасса следования нового автобусного маршрута № 85 проложена от площади Революции через микрорайон Волгарь. Автобусы поедут по улицам Бакинской и Грозненской до конечной остановки в пос. 113-й километр. Автобусы будут также останавливаться в районе новой поликлиники.

На встрече с коллективом поликлиники Дмитрий Азаров вручил отличившимся сотрудникам награды. Почетные грамоты губернатора Самарской области были вручены Елене Стребковой, а также Галине Шишкевич, участковой медицинской сестре. Благодарностью губернатора Самарской области были поощрены начальник отдела кадров Ольга Кобычева, заведующий детским поликлиническим отделением — врач-педиатр Елена Уварова, начальник отдела материально-технического снабжения Ольга Царева.

Глава региона поблагодарил сотрудников за профессионализм и их вклад в то, чтобы ускорить процесс открытия новой поликлиники, и поздравил женскую половину коллектива с наступающим праздником.

"Здравоохранение — это сфера, где требуется не только профессионализм, которым, безусловно, вы обладаете, ответственность, но и забота, и человеческое тепло. Неслучайно у нас в системе здравоохранения большинство сотрудников — это женщины. Я вас сердечно благодарю за чуткость, компетентность, за готовность прийти человеку на помощь в любой ситуации. Вы заботитесь о здоровье моих земляков, а я желаю доброго здоровья вам, вашим родным, близким людям, вашим семьям — и конечно же, мирного неба над головой. Мы ни на минуту не забываем о том, что мирное небо над нашей головой обеспечивают сейчас наши герои — защитники отечества. Враг будет разбит, а победа будет за нами. Я хочу вам пожелать любви, счастья, благополучия. Побольше таких замечательных весенних улыбок, а мы будем создавать для этого и причины, и поводы. Поздравляю вас", — обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор также напомнил, что в ходе недавнего послания президент Владимир Путин инициировал ряд новых национальных проектов, в числе которых "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь". "Все это включает и здравоохранение — и репродуктивное здоровье, и продолжительность активной жизни. Очень надеюсь, что мы вместе поучаствуем в этих национальных проектах так, что будет результат", — заключил Дмитрий Азаров.



