Делегация Самарского университета им. Королева приняла участие в работе стратегической сессии минобрнауки России по развитию кампусов

Стратегическая сессия "Формирование подходов к развитию международной деятельности кампусов" прошла 4–6 марта в Сочи на площадке всероссийского фестиваля молодежи и студентов (ВФМ-2024).
Программа сессии была нацелена на разработку стратегий и практик, способствующих укреплению международного сотрудничества в области образования. Участие в дискуссии приняли представители крупнейших университетов России, на базе которых строятся кампусы мирового уровня, а также иностранные и российские студенты.
ℹ️Напомним, что в Самаре кампус будет построен на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена" в рамках федерального проекта "Строительство сети современных кампусов" нацпроекта "Наука и университеты".
От Самарского университета им. Королева в работе сессии принимали участие ректор Владимир Богатырев и проректор по развитию кампуса Андрей Антоневич.
"Вместе с экспертами из разных стран мы проработали вопросы позиционирования международного межвузовского кампуса для иностранных студентов и сотрудников. Уже сейчас, на этапе проектирования и строительства новых кампусов, важно определиться, на студентов из каких стран будут ориентированы наши образовательные программы", — рассказал Владимир Богатырев.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.