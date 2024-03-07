Делегация Самарского университета им. Королева приняла участие в работе стратегической сессии минобрнауки России по развитию кампусов

Стратегическая сессия "Формирование подходов к развитию международной деятельности кампусов" прошла 4–6 марта в Сочи на площадке всероссийского фестиваля молодежи и студентов (ВФМ-2024).

Программа сессии была нацелена на разработку стратегий и практик, способствующих укреплению международного сотрудничества в области образования. Участие в дискуссии приняли представители крупнейших университетов России, на базе которых строятся кампусы мирового уровня, а также иностранные и российские студенты.

ℹ️Напомним, что в Самаре кампус будет построен на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена" в рамках федерального проекта "Строительство сети современных кампусов" нацпроекта "Наука и университеты".

От Самарского университета им. Королева в работе сессии принимали участие ректор Владимир Богатырев и проректор по развитию кампуса Андрей Антоневич.

"Вместе с экспертами из разных стран мы проработали вопросы позиционирования международного межвузовского кампуса для иностранных студентов и сотрудников. Уже сейчас, на этапе проектирования и строительства новых кампусов, важно определиться, на студентов из каких стран будут ориентированы наши образовательные программы", — рассказал Владимир Богатырев.