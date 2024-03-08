Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань"

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В своем шестом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Краснодаре "Лада" одержала победу над "Кубанью" — 33:24 (17:12).