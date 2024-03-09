Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира из Испании Нурию Парризас-Диас со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час пять минут, пишет "Чемпионат.com". По ходу матча Анастасия Павлюченкова выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы — один реализованный брейк-пойнт (100%) и пять двойных ошибок.

Далее Анастасия Павлюченкова встретится либо с 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей, либо с 127-й ракеткой мира из Словакии Ребеккой Шрамковой.