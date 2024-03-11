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Музыка Культура

В Самарской кирхе пройдет вечер клавесинной и органной музыки

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, в Самаре состоится вечер клавесинной и органной музыки "Барокко между небом и землей" (6+). Концерты пройдут в 15:00 и 18:00. Об этом сообщает пресс-служба евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга.

Состоятся два концерта с одинаковой программой. Выступят лауреаты международных конкурсов, доценты Московской консерватории, солисты капеллы "Золотой век" Мария Успенская и Алексей Шевченко (Москва).

"Барочная музыка в диалоге двух аутентичных клавишных инструментов с совершенно разным звукоизвлечением от ведущих специалистов в области исторического исполнительства - это то, что ждет слушателей. В программе произведения И.С.Баха, Д.Букстехуде, Ф.Куперена, Ж.- Ф.Рамо, Ж.К.Бальбатра", - сообщают организаторы.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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