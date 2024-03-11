В Самарской кирхе пройдет вечер клавесинной и органной музыки

В воскресенье, 24 марта, в Самаре состоится вечер клавесинной и органной музыки "Барокко между небом и землей" (6+). Концерты пройдут в 15:00 и 18:00. Об этом сообщает пресс-служба евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга.
Состоятся два концерта с одинаковой программой. Выступят лауреаты международных конкурсов, доценты Московской консерватории, солисты капеллы "Золотой век" Мария Успенская и Алексей Шевченко (Москва).
"Барочная музыка в диалоге двух аутентичных клавишных инструментов с совершенно разным звукоизвлечением от ведущих специалистов в области исторического исполнительства - это то, что ждет слушателей. В программе произведения И.С.Баха, Д.Букстехуде, Ф.Куперена, Ж.- Ф.Рамо, Ж.К.Бальбатра", - сообщают организаторы.
Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!