В Самарской кирхе пройдет вечер клавесинной и органной музыки

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В воскресенье, 24 марта, в Самаре состоится вечер клавесинной и органной музыки "Барокко между небом и землей" (6+). Концерты пройдут в 15:00 и 18:00. Об этом сообщает пресс-служба евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга.