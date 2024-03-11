Анастасия Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах победила Беатрис Хаддад-Майя, представляющую Бразилию, сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За это время Павлюченкова сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Хаддад-Майи три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Счет матча 2:6, 6:4, 6:3.

В четвертом круге Павлюченкова сыграет с теннисисткой из Украины, 32-й ракеткой мира Мартой Костюк.

Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $8,9 миллионов.