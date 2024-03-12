Не всем блинам Масленица: Страховой Дом ВСК составил рейтинг полезных блинов

Одной из ключевых составляющих блинов является мука, поэтому их переедание может вызвать проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью глютена или просто чувствительных к этому компоненту — предупреждает Алина Красикова, диетолог, врач-терапевт цифровой клиники ВСК. Сладкие топинги — сиропы, мед, шоколад и фрукты, — способствуют увеличению уровня сахара в крови, а избыток жира, который используют для жарки, может оказать дополнительное давление на поджелудочную железу. Это может привести даже к развитию панкреатита.
В Масленицу важно учитывать потребности своего организма, особенно людям с хроническими заболеваниями. При приготовлении блинов лучше использовать натуральные подсластители, например, стевию (натуральный заменитель сахара) или мед — это поможет снизить содержание сахара в блюде. Важно контролировать порции и учитывать количество углеводов — рекомендуется съедать за раз не более одного или двух средних блинов.
Польза или вред блинов также зависит от начинки. Рейтинг блюд из блинов, начиная с самых лучших и, наоборот, менее полезных вариантов для здоровья:
- Блины с икрой или лососем. Омега-3 кислоты в икре и лососе являются полезными для сердечно-сосудистой системы и общего благополучия организма;
- Блины с фруктами и ягодами: фрукты и ягоды содержат витамины, антиоксиданты и волокна, обеспечивая организм полезными питательными веществами;
- Блины с творогом и зеленью: творог богат белком и кальцием, а зелень содержит витамины и минералы;
- Блины с овощами: овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, а также полезные пищевые волокна, что делает их отличным вариантом начинки;
- Блины с медом или натуральными подсластителями: мед содержит полезные ферменты и антиоксиданты, однако важно употреблять его с умеренностью из-за высокого содержания сахара;
- Блины с мясом или сыром: хоть эти продукты содержат белок, они могут также быть высококалорийными и содержать насыщенные жиры, стоит употреблять с умеренностью.
- Блины с шоколадом, сиропом или другими сладкими начинками: эти начинки обычно содержат высокое количество сахара и калорий, при этом содержат низкую питательную ценность. Поэтому их потребление лучше тоже минимизировать.
"Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что полезно для одного, может быть вредно для другого. Если переедания избежать не удалось, облегчить состояние поможет обычная вода — она избавит от чувства тяжести и ускорит процесс пищеварения. После обильной трапезы с блинами рекомендуется употреблять легкую, нежирную пищу, такую как овощи, фрукты или бульоны. Людям, склонным пищеварительным проблемам, стоит принимать ферментные добавки перед едой. Препараты с их содержанием могут помочь улучшить усвоение пищи. Всегда следуйте индивидуальным потребностям вашего организма и консультируйтесь с медицинским специалистом, если у вас возникают серьезные проблемы с ЖКТ", — Алина Красикова, диетолог, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас