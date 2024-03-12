Не всем блинам Масленица: Страховой Дом ВСК составил рейтинг полезных блинов

Одной из ключевых составляющих блинов является мука, поэтому их переедание может вызвать проблемы с пищеварением у людей с непереносимостью глютена или просто чувствительных к этому компоненту — предупреждает Алина Красикова, диетолог, врач-терапевт цифровой клиники ВСК. Сладкие топинги — сиропы, мед, шоколад и фрукты, — способствуют увеличению уровня сахара в крови, а избыток жира, который используют для жарки, может оказать дополнительное давление на поджелудочную железу. Это может привести даже к развитию панкреатита.

В Масленицу важно учитывать потребности своего организма, особенно людям с хроническими заболеваниями. При приготовлении блинов лучше использовать натуральные подсластители, например, стевию (натуральный заменитель сахара) или мед — это поможет снизить содержание сахара в блюде. Важно контролировать порции и учитывать количество углеводов — рекомендуется съедать за раз не более одного или двух средних блинов.

Польза или вред блинов также зависит от начинки. Рейтинг блюд из блинов, начиная с самых лучших и, наоборот, менее полезных вариантов для здоровья:

Блины с икрой или лососем. Омега-3 кислоты в икре и лососе являются полезными для сердечно-сосудистой системы и общего благополучия организма; Блины с фруктами и ягодами: фрукты и ягоды содержат витамины, антиоксиданты и волокна, обеспечивая организм полезными питательными веществами; Блины с творогом и зеленью: творог богат белком и кальцием, а зелень содержит витамины и минералы; Блины с овощами: овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, а также полезные пищевые волокна, что делает их отличным вариантом начинки; Блины с медом или натуральными подсластителями: мед содержит полезные ферменты и антиоксиданты, однако важно употреблять его с умеренностью из-за высокого содержания сахара; Блины с мясом или сыром: хоть эти продукты содержат белок, они могут также быть высококалорийными и содержать насыщенные жиры, стоит употреблять с умеренностью. Блины с шоколадом, сиропом или другими сладкими начинками: эти начинки обычно содержат высокое количество сахара и калорий, при этом содержат низкую питательную ценность. Поэтому их потребление лучше тоже минимизировать.

"Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что полезно для одного, может быть вредно для другого. Если переедания избежать не удалось, облегчить состояние поможет обычная вода — она избавит от чувства тяжести и ускорит процесс пищеварения. После обильной трапезы с блинами рекомендуется употреблять легкую, нежирную пищу, такую как овощи, фрукты или бульоны. Людям, склонным пищеварительным проблемам, стоит принимать ферментные добавки перед едой. Препараты с их содержанием могут помочь улучшить усвоение пищи. Всегда следуйте индивидуальным потребностям вашего организма и консультируйтесь с медицинским специалистом, если у вас возникают серьезные проблемы с ЖКТ", — Алина Красикова, диетолог, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.