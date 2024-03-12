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Образование Общество

"Ингосстрах" выяснил, кто чаще всего проходит онлайн-курсы

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" провел совместное с Финансовым университетом исследование и выяснил, как выглядит портрет основных пользователей курсов в Интернете и для чего они проходят дополнительное обучение. Исследование показало, что в наше время цифрового прогресса уже чуть более 17% взрослых россиян предпочитают обучаться онлайн.

Наиболее популярны интернет-курсы в Москве (в столице опыт такого обучения имеют 37%), Набережных Челнов (31%), Красноярска (24%) и Барнаула (23%). Менее популярны онлайн-курсы в Томске (22%), Хабаровске (21%), Иркутске (20%), Санкт-Петербурге (20%) и Тольятти (20%). Онлайн-обучение практически одинаково востребовано среди женщин (18%) и мужчин (16%).

Современные формы обучения притягивают прежде всего молодежь от 18 до 30 лет (интерес к онлайн-курсам этой группы составляет 39%), людей среднего возраста от 31 до 40 лет (19%). Наименьшее желание обучаться онлайн проявляется среди людей в возрасте от 51 до 60 лет (10%), а также среди тех, кто старше 60 лет (3%).

Изучение английского языка оказалось одной из самых популярных тем обучения, выбранной 16,3% опрошенных. Еще 9,9% изучают Word, Excel, Power Point и другие программы, маникюру и педикюру учатся 9,3%, а программированию - 8,9% от числа вовлеченных в интернет-образование.

По данным исследования, основные цели обучения в онлайн-формате - это получение новых знаний, саморазвитие, расширение кругозора, повышение культурного уровня и удовлетворение хобби (53,4%). Также значительная часть опрошенных (33,2%) стремится к улучшению результатов на работе и повышению производственной эффективности. Еще 27,5% намерены приобрести навыки и знания, необходимые для смены работы и 16,2% - для продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработной платы. Меньше всего (4,4% респондентов) проходят онлайн-курсы для расширения круга общения.

При этом 69,5% опрошенных предпочли бы бесплатные курсы. Еще 20% учащихся готовы заплатить за них до 1 тыс. рублей, в то же время лишь 1,8% опрошенных готовы потратить 51-100 тыс. рублей на онлайн-образование.

"Ингосстрах" активно внедряет современные составляющие клиентоцентричного подхода, следя за трендами и поддерживая желание своих сотрудников к обучению. Компания создает благоприятную среду для развития профессиональных навыков и обеспечивает сотрудникам доступ к инновационным методам обучения и самой актуальной информации.

"Инвестиции в обучение наших сотрудников - это инвестиции в будущее компании. Работникам всех подразделений доступны курсы по развитию гибких навыков, личной эффективности, а также экспертизы в математике и цифровых технологиях. Мы рассказываем сотрудникам о возможных карьерных треках в компании и создаем среду для наращивания необходимых компетенций. Наши сотрудники - самый ценный актив, и мы готовы предоставить все необходимые инструменты и знания для достижения успеха компании", - прокомментировала Виктория Невская, директор по персоналу "Ингосстраха".

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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