"Ингосстрах" выяснил, кто чаще всего проходит онлайн-курсы

"Ингосстрах" провел совместное с Финансовым университетом исследование и выяснил, как выглядит портрет основных пользователей курсов в Интернете и для чего они проходят дополнительное обучение. Исследование показало, что в наше время цифрового прогресса уже чуть более 17% взрослых россиян предпочитают обучаться онлайн.

Наиболее популярны интернет-курсы в Москве (в столице опыт такого обучения имеют 37%), Набережных Челнов (31%), Красноярска (24%) и Барнаула (23%). Менее популярны онлайн-курсы в Томске (22%), Хабаровске (21%), Иркутске (20%), Санкт-Петербурге (20%) и Тольятти (20%). Онлайн-обучение практически одинаково востребовано среди женщин (18%) и мужчин (16%).

Современные формы обучения притягивают прежде всего молодежь от 18 до 30 лет (интерес к онлайн-курсам этой группы составляет 39%), людей среднего возраста от 31 до 40 лет (19%). Наименьшее желание обучаться онлайн проявляется среди людей в возрасте от 51 до 60 лет (10%), а также среди тех, кто старше 60 лет (3%).

Изучение английского языка оказалось одной из самых популярных тем обучения, выбранной 16,3% опрошенных. Еще 9,9% изучают Word, Excel, Power Point и другие программы, маникюру и педикюру учатся 9,3%, а программированию - 8,9% от числа вовлеченных в интернет-образование.

По данным исследования, основные цели обучения в онлайн-формате - это получение новых знаний, саморазвитие, расширение кругозора, повышение культурного уровня и удовлетворение хобби (53,4%). Также значительная часть опрошенных (33,2%) стремится к улучшению результатов на работе и повышению производственной эффективности. Еще 27,5% намерены приобрести навыки и знания, необходимые для смены работы и 16,2% - для продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработной платы. Меньше всего (4,4% респондентов) проходят онлайн-курсы для расширения круга общения.

При этом 69,5% опрошенных предпочли бы бесплатные курсы. Еще 20% учащихся готовы заплатить за них до 1 тыс. рублей, в то же время лишь 1,8% опрошенных готовы потратить 51-100 тыс. рублей на онлайн-образование.

"Ингосстрах" активно внедряет современные составляющие клиентоцентричного подхода, следя за трендами и поддерживая желание своих сотрудников к обучению. Компания создает благоприятную среду для развития профессиональных навыков и обеспечивает сотрудникам доступ к инновационным методам обучения и самой актуальной информации.

"Инвестиции в обучение наших сотрудников - это инвестиции в будущее компании. Работникам всех подразделений доступны курсы по развитию гибких навыков, личной эффективности, а также экспертизы в математике и цифровых технологиях. Мы рассказываем сотрудникам о возможных карьерных треках в компании и создаем среду для наращивания необходимых компетенций. Наши сотрудники - самый ценный актив, и мы готовы предоставить все необходимые инструменты и знания для достижения успеха компании", - прокомментировала Виктория Невская, директор по персоналу "Ингосстраха".