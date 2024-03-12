Очередное распределение в детсадах Самары пройдет 15 марта

В пятницу, 15 марта, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах на 2023-2024 учебный год, сообщает мэрия города.

Для успешного проведения указанной процедуры департамент образования Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений"). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2023;

направленности группы;

желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса "Очередник" ("Ожидание направления") в статус "Направлен", что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений").

Важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Рекомендуется прийти непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.