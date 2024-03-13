Гандбольная "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем седьмом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Ростове-на-Дону "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" — 22:33 (8:15), сообщает пресс-служба автозаводчанок.