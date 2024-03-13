Стала известна дата "Ночи музеев" - 2024

"Ночь музеев" пройдет 18 мая по всей стране. Тема в Год семьи — "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.
"Каждый музей будет строить свою уникальную программу мероприятий на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях", - отмечается в сообщении.
По словам Ольги Любимовой, особенно интересным мероприятие должно стать для молодежи.
"Для молодежи готовим особенно интересную акцию. Современному поколению, привыкшему хранить свои воспоминания онлайн, мы хотим предложить перенести их в материальный мир: записать письма и дневники, распечатать фотографии, найти семейные реликвии и поделиться этим. Как сегодня исследователи изучают письма современников Льва Толстого и афиши спектаклей Галины Улановой, так и наши потомки в будущем смогут узнать больше о нашем времени благодаря таким материалам", - отметила министр культуры РФ.
Присоединиться к акции смогут все желающие. Федеральные музеи станут площадками для сбора материалов со всех 89 регионов страны. Самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях. Грандиозным финалом акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры России.
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