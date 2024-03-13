В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора по Самарской области за прошедшую неделю вновь зафиксировали рост количества заболевших коронавирусом.

"По состоянию на 11 марта в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 51,7, что на 22,0% выше, чем на прошлой неделе", — сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки зарегистрировано 192 случая заболевания, показатель на 100 тыс. населения составил 6,1.

Ранее рост заболеваемости в регионе был зафиксирован 28 (на 41,7%) и 15 (на 27,3%) февраля.