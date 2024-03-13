С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети

Жители городов Самарской области стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах. За год дата-трафик в их мобильных устройствах увеличился на 35%. На крупные населенные пункты региона уже приходится порядка 70% всех цифровых данных, рассказали аналитики МегаФона.

Как показывает обезличенное исследование оператора, ежемесячно горожанин в регионе в среднем расходует на использование цифровых сервисов 25 ГБ. Самыми качающими, как и год назад, остаются жители Октябрьска и Тольятти. На абонента из этих городов в среднем в месяц приходится 30 и 26 ГБ информации соответственно.

"Из-за большей концентрации жителей и гостей рост интернет-трафика наиболее заметен в городах. Традиционно скачок активности в Сети приходится на март: с приходом весны увеличивается нагрузка на базовые станции в парках, открытых зонах отдыха, на пешеходных улицах. Чтобы повысить эффективность существующей инфраструктуры к долгожданному потеплению, мы заранее модернизировали телеком-объекты, расположенные в местах притяжения жителей Самары и Отрадного", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

В областной столице работы прошли вблизи парка "Воронежские озёра", в городе нефтяников и газовиков — рядом с бульваром Узилова. Инженеры установили оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон LTE-2600 с высокой ёмкостью и проникающей способностью. Решение позволяет абонентам оператора пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

Ранее мобильный интернет стал быстрее для более чем миллиона абонентов оператора в регионе. Технические мероприятия по рефармингу — расширению полосы в LTE за счёт активации дополнительных диапазонов — были выполнены в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулёвске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске.