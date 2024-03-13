16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс "Самаратрансстрой" получил миллиардный подряд на ремонт дороги "Самара - Ульяновск" Стали известны дата начала навигации в регионе и новые цены на билеты В Красноярском районе в рамках дорожного нацпроекта начат ремонт моста через реку Кондурчу В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

С наступлением весны горожане Самарской области больше времени проводят в Сети

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители городов Самарской области стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах. За год дата-трафик в их мобильных устройствах увеличился на 35%. На крупные населенные пункты региона уже приходится порядка 70% всех цифровых данных, рассказали аналитики МегаФона.

Как показывает обезличенное исследование оператора, ежемесячно горожанин в регионе в среднем расходует на использование цифровых сервисов 25 ГБ. Самыми качающими, как и год назад, остаются жители Октябрьска и Тольятти. На абонента из этих городов в среднем в месяц приходится 30 и 26 ГБ информации соответственно.

"Из-за большей концентрации жителей и гостей рост интернет-трафика наиболее заметен в городах. Традиционно скачок активности в Сети приходится на март: с приходом весны увеличивается нагрузка на базовые станции в парках, открытых зонах отдыха, на пешеходных улицах. Чтобы повысить эффективность существующей инфраструктуры к долгожданному потеплению, мы заранее модернизировали телеком-объекты, расположенные в местах притяжения жителей Самары и Отрадного", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

В областной столице работы прошли вблизи парка "Воронежские озёра", в городе нефтяников и газовиков — рядом с бульваром Узилова. Инженеры установили оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон LTE-2600 с высокой ёмкостью и проникающей способностью. Решение позволяет абонентам оператора пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

Ранее мобильный интернет стал быстрее для более чем миллиона абонентов оператора в регионе. Технические мероприятия по рефармингу — расширению полосы в LTE за счёт активации дополнительных диапазонов — были выполнены в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулёвске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Октябрьске, Нефтегорске.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31