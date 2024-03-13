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Петр Фрадков: "Cегодняшние банки в перспективе умрут под влиянием диджитализации, а оффлайн-общение станет привилегией"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ провел V Форум по финансовой грамотности "Просто капитал", центральным мероприятием которого стала пленарная сессия "Экономика будущего — потенциал роста, новые сценарии развития". Ее участники обсудили стратегии, которые реализуют компании и предприятия в целях укрепления экономики России, ключевые драйверы и факторы, сдерживающие рост российской экономики и промышленности, а также решения в области финансовой политики для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами.

Модератор пленарной сессии Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, отметил, что за последний год с экономикой России произошло "маленькое русское чудо", но уже сегодня надо думать о более долгосрочной перспективе. "В условиях очень сильного внешнего давления экономика показала чрезвычайно высокую адаптивность. Значит ли это, что мы сейчас с оптимизмом смотрим в будущее? Все, на мой взгляд, сложнее, потому что, с моей точки зрения, как многие экономисты считают, трудности нарастают и будут нарастать — завтра будет хуже, чем послезавтра, и нам нужно думать о послезавтрашнем дне", — пояснил модератор.

"Первое, что лежит в основе нашего потенциала роста, — это отказ от шаблонов. Вместо импортозамещения надо определить путь развития собственных компетенций, и в России есть множество примеров успешных компаний, которые в том числе известны на мировой арене и которые нашли собственный путь развития", — сказал Кирилл Липа, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг". Еще одна точка роста, по его словам, — в преодолении вызовов с сохранением и восстановлением торговых и финансовых структур, на разрушение которых направлена санкционная политика.

В ответ на вопрос модератора, что будет с российской экономикой на отрезке 2040-х годов Петр Фрадков, председатель ПСБ, высказал мнение, что она будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора.

"Экономика России будет полностью сконцентрирована на том, что мы сейчас называем высокотехнологичным сектором — виртуальная реальность, большие данные, искусственный интеллект и пр. К 40-м годам это еще будет альтернативная ситуация, а уже к 50-м годам жить и работать оффлайн станет привилегией. В свою очередь банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и IT-индустрии они  переродятся в другом виде", — считает Петр Фрадков.

Катерина Тихонова, генеральный директор компании "Иннопрактика", в ходе своего выступления рассказала о реализуемом компанией экономически обоснованном импортозамещении, где обоснованность достигается через кооперационные механизмы между наукой, бизнесом и властью.

"Кооперация здесь — не что иное как консолидация заказа, которая осуществляется посредством анализа большого объема технологических запросов заказчиков и дальнейшей унификации технических требований к изделиям. Также в рамках консолидации происходит распределение рисков между основными игроками, в частности отраслевыми. За последний год в рамках работы 16 совместных координационных советов с корпорациями-партнерами реализуется уже 180 проектов по внедрению новых российских технических и технологических решений, которые ранее поставлялись зарубежными производителями. Кроме того, перенесен из-за рубежа и размещен на российских предприятиях заказ на инновационно-технологическую продукцию на сумму 85 млрд рублей, а в кооперационные проекты в интересах корпораций-партнеров вовлечено более 360 российских предприятий", — рассказала Катерина Тихонова.

В заключение Александр Аузан отметил, что участники дискуссии обсудили темы, которые еще 50 лет назад казались фантазией.

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