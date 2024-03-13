Эксперты Новикомбанка рассказали о льготных программах для поддержки МСП в Казани

Эксперты опорного банка Госкорпорации Ростех приняли участие в бизнес-завтраке "Новые инструменты привлечения финансирования", который прошел в Казани. Они рассказали о продуктах банка и федеральных программах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) представителям промышленных предприятий региона.

Мероприятие началось на торжественной ноте — Новикомбанк был принят в Торгово-промышленную палату Республики Татарстан. Членский билет управляющему филиала банка в Казани Ренату Шакирову вручил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Марат Ахматов.

Далее Ренат Шакиров рассказал слушателям о льготных программах кредитования предприятий сегмента МСП. В частности, речь шла об особых условиях финансирования компаний-исполнителей государственного заказа в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ, а также исполнителей контрактов с ведущими Госкорпорациями РФ. Особый интерес у предпринимателей вызвала программа "Промышленная ипотека", в рамках которой российские организации могут получить кредит по льготной ставке на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества для целей организации промышленного производства.

Заместитель директора Гарантийного фонда Республики Татарстан Расим Усманов рассказал слушателям о кредитовании предприятий МСП, а именно о программе субсидирования кредитования, объединённой программе льготного кредитования и программе льготного кредитования инновационных компаний и производителей сельскохозяйственных товаров. В качестве обеспечения при получении льготного финансирования возможно привлечение поручительств Гарантийного Фонда Республики Татарстан, а также "зонтичных" поручительств АО "Корпорация МСП". Также Расим Усманов представил бизнесменам новый гарантийный продукт в рамках партнерского финансирования "Даман".

Инновационные методы привлечения финансирования при помощи выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) представил на конференции директор департамента организации финансирования на рынке капитала Новикомбанка Валерий Голованов. Спикер подробно рассказал о функционировании рынка ЦФА в стране и мире, о преимуществах и доходности такого вида активов, а также об успешных сделках банка с использованием цифровых финансовых активов.

"Наиболее востребованы в настоящий момент ЦФА в форме прав на денежные требования, которые позволяют предприятиям оперативно получать ликвидность, необходимую для поддержания текущей деятельности. Преимущество данного инструмента заключается также в том, что он позволяет участвовать в финансировании компаний физическим и юридическим лицам", — подчеркнул Валерий Голованов.

В заключение мероприятия эксперты ответили на многочисленные вопросы присутствующих, которых особенно интересовали возможности промышленной ипотеки и ставки по депозитам. Самым активным слушателям и авторам самых интересных вопросов были вручены памятные подарки от Новикомбанка.