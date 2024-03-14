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Единоборства Спорт

В селе Старый Аманак Похвистневского района открыли секцию по самбо

СТАРЫЙ АМАНАК. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонт спортивного зала, закупка нового борцовского ковра и формы для юных спортсменов стала возможная благодаря реализации проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В первые дни тренировок заниматься российским единоборством записалось 30 местных ребят. Спортивный зал отремонтирован, есть новый ковёр для единоборств, а ребята, которые занимаются в секции получили комплекты формы для занятий самбо.

Кроме того, программа проекта "Zа самбо" позаботилась и о тренерском составе. Недавно в Самаре закончились курсы повышения квалификации для учителей физкультуры и тренеров по методике преподавания самбо в учебных заведениях на уроках физкультуры.

"Мы открываем секции не только в городах и райцентрах, но и в небольших селах. Наша цель — создать условия для занятий в каждом районе Самарской области. Здесь это особенно важно. Теперь ребята смогут безопасно заниматься на новом оборудовании нашим, исконно русским видом спорта и без сомнения станут настоящими патриотами своей страны!", — отметил координатор федерального партийного проекта "Zа самбо" в Самарской области, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Напомним, что сейчас в Самарской области в проекте "Самбо в школу" федерального проекта "Za самбо" партии "Единая Россия" участвуют 34 общеобразовательные учреждения. За прошедший год в 16 из них были приобретены новые борцовские ковры, а число занимающихся самбо в нашем регионе достигло 7000 человек. Также в рамках сотрудничества с городом Снежное Донецкой Народной Республики в школу № 1 был приобретен борцовский ковёр и оборудование.

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