Александр Ведяхин выступил на пленарной сессии Дня ИИ в России "Искусственный интеллект — главная технология XXI века"

В 2024 году Сбер планирует заработать порядка 450 млрд рублей с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на пленарной сессии "Искусственный интеллект — главная технология XXI века" в ходе "Дня искусственного интеллекта" на Международной выставке-форуме "Россия".

"Благодаря встраиванию искусственного интеллекта в каждый бизнес-процесс в 2023 году Сберу удалось заработать дополнительно 350 млрд рублей, а по итогам текущего года этот показатель может составить 400−450 млрд рублей. Сегодня уже 100% кредитных решений для физлиц в Сбере принимаются с использованием AI, а по юрлицам до конца года 70% решений будут приниматься таким образом — как по количеству выданных кредитов, так и по объёму финансирования", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Развитие AI-технологий в мире продолжает ускоряться. Если в прошлом году новые релизы нейросетей выходили раз в месяц, то сегодня практически каждый день появляется новый релиз той или иной нейросети. Россия не отстаёт в этой гонке. Постоянно совершенствуется сервис Сбера GigaChat и модели других компаний.

Александр Ведяхин рассказал о трендах, которые сегодня определяют развитие AI-технологий в мире. Основной из них — коммодитизация больших языковых моделей, которые сами по себе всё меньше являются конкурентным преимуществом. Следующая история — это интерактивный AI и альтернативные архитектуры. Благодаря развитию этих направлений потребность в вычислительных мощностях уменьшится в разы. Другое важное направление — специализированные модели. Обученные на хороших датасетах, они дают качество, сопоставимое с большими моделями, обученными на гигантских датасетах. В итоге на выходе получаются узконаправленные модели хорошего качества.

Он также рассказал о GigaLegal, умном юридическом помощнике на базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat. AI-юрист пригодится сотрудникам юридических департаментов, менеджерам по закупкам, риелторам и другим специалистам, которые работают с большим количеством юридических запросов.

На сессии также выступили: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко; министр экономического развития РФ Максим Решетников; министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; руководители крупнейших технологических компаний страны и другие спикеры.

День искусственного интеллекта — главное событие весны в ИИ-отрасли, проходит при организационной поддержке правительства России, министерства экономического развития РФ и Национального центра развития ИИ при правительстве Российской Федерации.