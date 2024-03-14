За последний квартал 2023 г. в регионе выявили 47 поддельных денежных купюр

В IV квартале 2023 г. в банковской системе в Самарской области выявлено 47 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Большинство обнаруженных фальшивых денежных знаков — 32 штуки — банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, выявлены две подделки номиналом 2 тыс. руб., девять поддельных банкнот по 1 тыс. руб., три подделки 200 руб. и одна поддельная банкнота 100 рублей.

"Проверять подлинность банкнот необходимо до того, как они попадут в ваш кошелек. Для этого стоит обратить внимание минимум на три защитных признака, которые определяются на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. В случае сомнения в подлинности денежного знака необходимо обратиться для его проверки в любой коммерческий банк, обслуживающий физических лиц", - уточняют в Центробанке.

Также стоит остерегаться мошенников, которые под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать банкноты образца 1997 года номиналом 5 тыс. руб. на модернизированные. На самом деле они отдают людям фальшивые купюры.

"Модернизированные банкноты поступают в оборот постепенно. Старые банкноты при этом остаются в обращении и выходят из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать. Если вас принуждают к обмену — это мошенники", — подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.