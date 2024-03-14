16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области после надвижки последнего пролета моста через Волгу началось устройство подходов В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс "Самаратрансстрой" получил миллиардный подряд на ремонт дороги "Самара - Ульяновск" Стали известны дата начала навигации в регионе и новые цены на билеты В Красноярском районе в рамках дорожного нацпроекта начат ремонт моста через реку Кондурчу

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии "Всё ОК" состоится 20 марта на Wink.ru

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Премьера 13-серийного драмеди "Всё ОК" (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан "Студией Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с "НМГ Студией", компанией "Продакшн 360" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Сможет ли петербургский гид, живущий в мире событий и персонажей из прошлого, справиться с младшими сестрами, оставшимися без мамы? Ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, пополнит линейку Wink Originals. В сериале снимались Фёдор Федотов ("Прелесть", "Серебряные коньки"), Анна Осипова ("Фишер", "Неверные"), Алиса Руденко ("Ухожу красиво"), Анна Слю ("The Тёлки", "Беспринципные"), Алёна Апина, Дава и другие.

Трейлер

Постер

Фото со съемок

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

"Учиться у своих героев — большое актерское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей — это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали "Всё ОК" в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрителя обязательно это почувствуют", — сказал исполнитель главной роли Фёдор Федотов.

"Все ОК" — первый проект в жанре семейной комедии от "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, известной такими драматическими хитами как "Балет" (18+), "Псих" (18+), Happy End (18+) и свежей премьерой "Неверные" (18+), который стал победителем фестиваля сериалов Original+.

Создатели называют "Всё ОК" признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества "Братьев Елисеевых", Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

"Понимаю, что такого жанра нет, но, мне кажется, "Всё ОК" — это рефлексирующая комедия. Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если ее ведет человек, влюбленный в свою профессию и в свой город", — подчеркнул режиссер проекта Андрей Элинсон.

""Всё ОК" не просто комедия — это приключение: главный герой Илья путешествует не просто по Петербургу, но еще и по временам и эпохам. Вместе с Ильей мы окажемся на удивительной киноэкскурсии и узнаем, какие тайны скрывают дворцы, музеи и произведения искусства. Его ближайшие друзья — Пушкин, Николай I и Ленин. Исторические персонажи помогут Илье в решении его жизненного вызова — как взять ответственность за сестер, каждая из которых подкидывает проблемы в силу своего возраста. А одновременно — как не потерять работу, когда каждый день туристы из разных стран приходят с сумасшедшими запросами, да еще и завоевать девушку своей мечты", поделилась шоураннер проекта Анастасия Корецкая.

"Проект "Все ОК" мы создавали для самой широкой семейной аудитории. Мы уверены, что сериал будет очень тепло воспринят зрителями и наверняка такое знакомство с культурой и историей Санкт-Петербурга в итоге привлечет еще больше туристов в нашу прекрасную Северную столицу", — рассказали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

"Петербург очень любят кинематографисты, здесь всегда снимается много фильмов и сериалов. Но не будет преувеличением сказать, что часто это детективы или другой контент про разбитые фонари. Мы же представляем очень светлую историю для всей семьи о небандитском Петербурге, где есть место маленьким и большим радостям, добрым поступкам и вдохновляющим эмоциям. Как в любой семье, герои сериала порой спорят и обижаются, но все вместе они будут искать рецепт счастливой общей жизни. Смотрите новый сериал, любите Петербург, погружайтесь в его культуру и историю, и пусть у всех наших зрителей всё будет только ОК", — отметил генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.

В сериале также снимались Софья Гершевич, Владислав Ценёв, Артур Ваха, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и другие.

Три первых эпизода "Всё ОК" станут доступны на Wink.ru 20 марта, далее по средам будут выходить по две новые серии.

О сериале "Всё ОК" (16+)

Производство: "Студия Видеопрокат", "НМГ Студия", "Продакшн 360" при поддержке АНО "ИРИ"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 13

Режиссёр-постановщик: Андрей Элинсон

Оператор-постановщик: Алексей Гопша

Шоураннер: Анастасия Корецкая

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Исполнительные продюсеры: Сергей Касатов, Настасья Гомиашвили

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселев

Автор сценария: Лев Мурзенко

В ролях: Фёдор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Софья Гершевич, Анна Слю, Владислав Ценёв, Дава, Алена Апина и другие.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31