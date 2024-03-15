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Культура

Два населенных пункта в Самарской области могут получить статус исторического поселения

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Поселок Шлюзовой в Тольятти и село Утевка могут получить статус исторического поселения, сообщает УГООКН Самарской области.

"На основе проведенных историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований была выполнена научно-проектная работа по изучению истории поселка Шлюзового в Тольятти и села Утевки, — сообщает ведомство. — По результатам исследований управление подготовило проекты постановлений об утверждении границ территории, требований к градостроительным регламентам и предметов охраны исторических поселений регионального значения Шлюзового в Тольятти и Утевки".

После утверждения постановлений полученный статус позволит населенным пунктам претендовать на получение дополнительного финансирования на работы по сохранению объектов культурного наследия и благоустройству территорий.

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