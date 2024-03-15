Два населенных пункта в Самарской области могут получить статус исторического поселения

Поселок Шлюзовой в Тольятти и село Утевка могут получить статус исторического поселения, сообщает УГООКН Самарской области.

"На основе проведенных историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований была выполнена научно-проектная работа по изучению истории поселка Шлюзового в Тольятти и села Утевки, — сообщает ведомство. — По результатам исследований управление подготовило проекты постановлений об утверждении границ территории, требований к градостроительным регламентам и предметов охраны исторических поселений регионального значения Шлюзового в Тольятти и Утевки".

После утверждения постановлений полученный статус позволит населенным пунктам претендовать на получение дополнительного финансирования на работы по сохранению объектов культурного наследия и благоустройству территорий.