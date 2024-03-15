Два населенных пункта в Самарской области могут получить статус исторического поселения

Поселок Шлюзовой в Тольятти и село Утевка могут получить статус исторического поселения, сообщает УГООКН Самарской области.
"На основе проведенных историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований была выполнена научно-проектная работа по изучению истории поселка Шлюзового в Тольятти и села Утевки, — сообщает ведомство. — По результатам исследований управление подготовило проекты постановлений об утверждении границ территории, требований к градостроительным регламентам и предметов охраны исторических поселений регионального значения Шлюзового в Тольятти и Утевки".
После утверждения постановлений полученный статус позволит населенным пунктам претендовать на получение дополнительного финансирования на работы по сохранению объектов культурного наследия и благоустройству территорий.
Последние комментарии
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.