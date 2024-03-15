Энергетики сообщили о плановых отключениях света на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка (ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина)

с. Мосты (ул. Спортивная, ул. Степана-Разина, ул. Трудовая)

с. Пестравка (ООО "Спектр)

с. М-Овсянка (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая)

01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Нефтяников, ул. Пушкина)

01.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Песчаная, ул. Гагарина, ул. Кирова)

01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Центральная)

01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Энергетиков, пер. Большой)

01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского)

02.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Карла Маркса)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Школьная)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Советская, ул. Карла Маркса)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Ставропольская, ул. Больничная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Луговая)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Кленовая, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Липовая, ул. Сиреневая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка (ООО "Атол", Кафе "Улей")

с. Садовка (полностью)

с. Т-Озеро (Водозабор)

с. Марьевка (ул. Кирова, ул. Куйбышева)

02.04.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

5,5 км северо-западнее с. Большая Черниговка

02.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Екатериновка (ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Южная)

02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Нефтяников, ул. Железнодорожная, ул. Специалистов)

02.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

ст. Ермаково

02.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

п. Чулпан

03.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла

03.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

03.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Карла Маркса)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Ленина, ул. Овражная, ул. Садовая)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (пер. Мельничный, ул. Ульяновская)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Первомайская, проезд Гагаринский, проезд Октябрьский)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Октябрьская)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка (ул. Куйбышева, ул. Степана-Разина).

С.М-Овсянка (Школа, Д/Сад, ул. Советская)

С. Пестравка (ул. Пролетарская, ул. 40 лет Победы)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Воздвиженка (ул. Речная)

03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Школьная, Молодежная, Пионерская, Набережная)

04.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Смолькино (ул. Луговая)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Фрунзе)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Степная, ул. Торговая Площадь)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Октябрьская)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка (ул. Крайнюковская, пер. Чапаевский)

С. Черненькое (полностью)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Артиллерийская, пер. Новый)

04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Центральная, Школьная, Заречная)

04.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Екатериновка (ул. Центральная, ул. Больничная, ул. Рабочая, ул. Гаражная, ул. Лесная, ул. Фасадная, ул. Гагарина, ул. Березовая)

04.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла

04.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Камышлинский район:

п. Давлеткулово

04.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла (ул. Транспортная)

05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лбище (ул. Береговая, Луговой проезд, ул. Центральная)

05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Новая, ул. Луговая)

05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская)

05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

С. Кр. поляна (ул. Степана-Разина)

С. Марьевка (АЗС)

05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Степная, ул. Центральная, ул. Заречная)

08.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (полностью)

08.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик (полностью)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Новая)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Аэродромная, ул. Почтовая)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. А. Толстого)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Гремячка (ул. Садовая)

п. Соловьёво (ул. Полевая)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Степная, ул. Речная)

08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (ул. Ришата Нигмати)

09.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (полностью)

09.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик (полностью)

09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Новая)

09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Хлебная площадь, ул. Садовая)

09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

09.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новопавловка (ул. Садовая)

09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (ул. Ришата Нигмати, ул. Иргизская)

09.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Давыдовка (ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Садовая)

09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Центральная)

09.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган

09.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган

09.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган

10.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Камышлинский район:

п. Бузбаш

10.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (полностью)

10.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик (полностью)

10.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (полностью)

10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная)

10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Молодежная, ул. Октябрьская)

10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

с. Пестравка (полностью)

10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Зеленая, ул. Гаражная, "МТМ, Склад "ООО "Юг Поволжья", "Контора

"ООО "Злак", ЛЭП АО "ССК", АТС ООО "РН-Энерго")

10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. М.Черниговка (Зерносклад "ООО "Юг Поволжья")

10.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Софьино (ул. Советская)

11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

с. Пестравка (полностью)

11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Космическая, ул. Ленинградская, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Набережная)

11.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Томанский (ул. Полевая, ул. Томана, ул. Центральная)

11.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Зеленая)

11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово (ул. Центральная)

11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина)

11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

12.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Красный Миронов (полностью)

12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово (ул. Центральная)

12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Мира, ул. Стаханова)

12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

с. М.Овсянка

с. Пестравка (полностью)

12.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новопавловка (ул. Виноградная)

12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Искрина, ул. Кузмичева, ул. Ново-Полевая, Полевой стан ООО

"Августовское")

12.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук, ул. Степная

12.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Новый Кутулук, ул. Черемушки

15.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Новая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Зеленый)

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная)

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Льва Толстого, ул. Школьная)

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

С. Пестравка (полностью)

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Тополёк (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Степная)

с. Гремячка (ул. Садовая, ул. Речная)

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (Базы ООО "Колос", Водокачка-насос МУП "ТЭС")

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Центральная)

16.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Ленинградская)

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Центральная)

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Пионерская, ул. Ленина)

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

с. Пестравка (полностью)

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Достоевского, ул. Молодёжная, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Ульянова, ул. Жуковского, ул. Лермонтова, ул. Островского, ул. Шевченко, ул. Гончарова,

Белинского, ул. Ломоносова)

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Центральная)

16.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

С. Нижнепечерское (ул. Сельская, ул. Набережная, ул. Овражная)

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Комсомольская, ул. Октябрьская)

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)

С. Пестравка (полностью)

17.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новопавловка (ул. Виноградная)

п. Новопавловка (ул. Первомайская)

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда (ул. Юбилейная)

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Школа)

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Революционная, ул. Набережная)

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Новая, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Ст. Разина)

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Воронцы (полностью)

с. Пестравка (полностью)

18.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новопавловка (ул. Виноградная)

п. Новопавловка (ул. Первомайская)

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка (ул. Центральная, ул. Речная, ул. Озёрная)

18.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Крестьянская)

19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Усолье (ул. Степана Разина, ул. Чкалова)

19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова)

19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Воронцы (полностью)

с. Ломовка (полностью)

с. Пестравка (полностью)

20.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Первомайская)

22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Береговой (ул. Центральная)

22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Рабочая)

22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Липовка (ул. Октябрьская, ул. Лесная)

с. Абашево (ул. Мелиораторов)

22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Центральная, ул. Мамистова, ул. Комсомольская, ул. М. Горького)

с. Ольгино (фермы)

23.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Береговой (ул. Полевая)

23.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

23.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Мира)

24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Береговой (ул. Садовая)

24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Победы)

25.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Береговой (ул. Тополиная)

25.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

25.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Степная, ПАО Мегафон)

25.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Ильмень (ул. Новая)

26.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

26.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Береговой (ул. Новая, ул. Школьная)

26.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (СПК "Пензино" ул. Аграрная, ул. Шосссейная)

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Береговой (ул. Торговая, ул. Луговая)

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

С. Екатериновка (ул. Береговая, ул. Набережная, ул. Чапаевская, ул. Ленина, ул. Фабричная, ул. Крестьянская, ул. Полевая, ул. Мельничная)

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Быковка

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Вишневка

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Киевка

29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка

30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Быковка

30.04.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ср. Быковка

30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Карловка (ул. Озерная, ул. Нижняя)

30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Переволоки (фермы)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.