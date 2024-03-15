Энергетики сообщили о плановых отключениях света на апрель

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Марьевка (ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина)
с. Мосты (ул. Спортивная, ул. Степана-Разина, ул. Трудовая)
с. Пестравка (ООО "Спектр)
с. М-Овсянка (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая)
01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Нефтяников, ул. Пушкина)
01.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Песчаная, ул. Гагарина, ул. Кирова)
01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Центральная)
01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Энергетиков, пер. Большой)
01.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Менжинского)
02.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Карла Маркса)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Школьная)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Советская, ул. Карла Маркса)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Куйбышева, ул. Пролетарская, ул. Ставропольская, ул. Больничная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Луговая)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Кленовая, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Липовая, ул. Сиреневая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Менжинского)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Пестравка (ООО "Атол", Кафе "Улей")
с. Садовка (полностью)
с. Т-Озеро (Водозабор)
с. Марьевка (ул. Кирова, ул. Куйбышева)
02.04.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
5,5 км северо-западнее с. Большая Черниговка
02.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Екатериновка (ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Южная)
02.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Нефтяников, ул. Железнодорожная, ул. Специалистов)
02.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Камышлинский район:
ст. Ермаково
02.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Камышлинский район:
п. Чулпан
03.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Камышла
03.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Степановка
03.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Старая Рачейка (ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Карла Маркса)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Ленина, ул. Овражная, ул. Садовая)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (пер. Мельничный, ул. Ульяновская)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Озерная, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Первомайская, проезд Гагаринский, проезд Октябрьский)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Октябрьская)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Марьевка (ул. Куйбышева, ул. Степана-Разина).
С.М-Овсянка (Школа, Д/Сад, ул. Советская)
С. Пестравка (ул. Пролетарская, ул. 40 лет Победы)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Воздвиженка (ул. Речная)
03.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Украинка (ул. Школьная, Молодежная, Пионерская, Набережная)
04.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Смолькино (ул. Луговая)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Фрунзе)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Степная, ул. Торговая Площадь)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Октябрьская)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Пестравка (ул. Крайнюковская, пер. Чапаевский)
С. Черненькое (полностью)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Артиллерийская, пер. Новый)
04.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Иргизский (ул. Центральная, Школьная, Заречная)
04.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с Екатериновка (ул. Центральная, ул. Больничная, ул. Рабочая, ул. Гаражная, ул. Лесная, ул. Фасадная, ул. Гагарина, ул. Березовая)
04.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Камышла
04.04.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Камышлинский район:
п. Давлеткулово
04.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Камышла (ул. Транспортная)
05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Лбище (ул. Береговая, Луговой проезд, ул. Центральная)
05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Новая, ул. Луговая)
05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская)
05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
С. Кр. поляна (ул. Степана-Разина)
С. Марьевка (АЗС)
05.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Иргизский (ул. Степная, ул. Центральная, ул. Заречная)
08.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (полностью)
08.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик (полностью)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Новая)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Аэродромная, ул. Почтовая)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. А. Толстого)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Гремячка (ул. Садовая)
п. Соловьёво (ул. Полевая)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
д. Утекаево (ул. Степная, ул. Речная)
08.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
д. Денгизбаево (ул. Ришата Нигмати)
09.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (полностью)
09.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик (полностью)
09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Новая)
09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Хлебная площадь, ул. Садовая)
09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
09.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Новопавловка (ул. Садовая)
09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
д. Денгизбаево (ул. Ришата Нигмати, ул. Иргизская)
09.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Давыдовка (ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Садовая)
09.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Центральная)
09.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган
09.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган
09.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган
10.04.2024 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Камышлинский район:
п. Бузбаш
10.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (полностью)
10.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Ерик (полностью)
10.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (полностью)
10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная)
10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Молодежная, ул. Октябрьская)
10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
с. Пестравка (полностью)
10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка (ул. Зеленая, ул. Гаражная, "МТМ, Склад "ООО "Юг Поволжья", "Контора
"ООО "Злак", ЛЭП АО "ССК", АТС ООО "РН-Энерго")
10.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. М.Черниговка (Зерносклад "ООО "Юг Поволжья")
10.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Софьино (ул. Советская)
11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
с. Пестравка (полностью)
11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка (ул. Космическая, ул. Ленинградская, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Набережная)
11.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Томанский (ул. Полевая, ул. Томана, ул. Центральная)
11.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Рамено (ул. Зеленая)
11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Кольцово (ул. Центральная)
11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Шигоны (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина)
11.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино
12.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Красный Миронов (полностью)
12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Кольцово (ул. Центральная)
12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Мира, ул. Стаханова)
12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
с. М.Овсянка
с. Пестравка (полностью)
12.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Новопавловка (ул. Виноградная)
12.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Августовка (ул. Искрина, ул. Кузмичева, ул. Ново-Полевая, Полевой стан ООО
"Августовское")
12.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Новый Кутулук, ул. Степная
12.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Новый Кутулук, ул. Черемушки
15.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Сборный (ул. Новая, ул. Советская, ул. Школьная, пер. Зеленый)
15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная)
15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Льва Толстого, ул. Школьная)
15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
С. Пестравка (полностью)
15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
п. Тополёк (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Степная)
с. Гремячка (ул. Садовая, ул. Речная)
15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный (Базы ООО "Колос", Водокачка-насос МУП "ТЭС")
15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Центральная)
16.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Ленинградская)
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мордово (ул. Центральная)
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Пионерская, ул. Ленина)
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
с. Пестравка (полностью)
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Достоевского, ул. Молодёжная, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Ульянова, ул. Жуковского, ул. Лермонтова, ул. Островского, ул. Шевченко, ул. Гончарова,
Белинского, ул. Ломоносова)
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Центральная)
16.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
С. Нижнепечерское (ул. Сельская, ул. Набережная, ул. Овражная)
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Комсомольская, ул. Октябрьская)
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Идакра (ул. Советская, ул. Рабочая)
С. Пестравка (полностью)
17.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Новопавловка (ул. Виноградная)
п. Новопавловка (ул. Первомайская)
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Звезда (ул. Юбилейная)
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Восточный (ул. Рабочая, ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Школа)
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Революционная, ул. Набережная)
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Новая, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Ст. Разина)
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Воронцы (полностью)
с. Пестравка (полностью)
18.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Новопавловка (ул. Виноградная)
п. Новопавловка (ул. Первомайская)
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Покровка (ул. Центральная, ул. Речная, ул. Озёрная)
18.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Крестьянская)
19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Усолье (ул. Степана Разина, ул. Чкалова)
19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова)
19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Воронцы (полностью)
с. Ломовка (полностью)
с. Пестравка (полностью)
20.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Первомайская)
22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
п. Береговой (ул. Центральная)
22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Рабочая)
22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Липовка (ул. Октябрьская, ул. Лесная)
с. Абашево (ул. Мелиораторов)
22.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Центральная, ул. Мамистова, ул. Комсомольская, ул. М. Горького)
с. Ольгино (фермы)
23.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
п. Береговой (ул. Полевая)
23.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
23.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Приволжье (ул. Мира)
24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
п. Береговой (ул. Садовая)
24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Гусиха (ул. Победы)
25.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
п. Береговой (ул. Тополиная)
25.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
25.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Степная, ПАО Мегафон)
25.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Ильмень (ул. Новая)
26.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
26.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
п. Береговой (ул. Новая, ул. Школьная)
26.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (СПК "Пензино" ул. Аграрная, ул. Шосссейная)
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
п. Береговой (ул. Торговая, ул. Луговая)
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
С. Екатериновка (ул. Береговая, ул. Набережная, ул. Чапаевская, ул. Ленина, ул. Фабричная, ул. Крестьянская, ул. Полевая, ул. Мельничная)
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Н. Быковка
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Вишневка
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Киевка
29.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шпановка
30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Н. Быковка
30.04.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ср. Быковка
30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шабаловка
30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Шигонский район:
с. Карловка (ул. Озерная, ул. Нижняя)
30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
30.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Переволоки (фермы)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.