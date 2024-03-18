Около 62% сотрудников компаний имеют незначительные или стойкие отклонения в состоянии здоровья

Почти две трети сотрудников различных компаний попадают в желтую и красную группы здоровья, им рекомендуется обратиться за консультацией к врачу. Об этом в рамках выступления на конференции HR Well-being Day рассказала Марина Караулова, руководитель Центра развития клиентского портфеля Блока Медицина Страхового дома ВСК.

В любой современной и успешной компании забота о состоянии здоровья персонала — инструмент устойчивого развития бизнеса. Но, согласно исследованию прошлого года, 62% россиян полагают, что работодатель уделяет недостаточно внимания их здоровью. Отсюда — появление пагубных привычек и других факторов развития болезней.

Страховой Дом ВСК, основываясь на собственном опыте управления здоровьем персонала, выделяет три группы здоровья — зеленую, желтую и красную. В зеленую зону попадают 38% сотрудников, которые не имеют серьезных жалоб и относительно здоровы. В желтую включены 40% работников, которые имеют незначительные отклонения в образе жизни и отмечают некоторые изменения в состоянии здоровья. В красной зоне оказались 22% сотрудников — они находятся в группе риска по развитию заболеваний или уже имеют стойкие отклонения в состоянии здоровья. Персоналу в желтой и красной зонах были предложены консультация врача Цифровой клиники ВСК и прохождение Check-up.

Чаще всего на фоне риска развития заболеваний работников выделяются жалобы на снижение остроты зрения, на боли в области позвоночника, на серьезное изменение артериального давления, на одышку, нарушения в работе ЖКТ и постоянный стресс. Чтобы избежать падения работоспособности компании, необходимо развивать программы благополучия для сотрудников: чаще интересоваться эмоциональным здоровьем персонала и прибегать к помощи ДМС.

"Общая статистика заболеваний в России показывает, что проблемам наиболее подвержена костно-мышечная система человека. Такие болезни, как артрит или артроз, в среднем по стране мучают каждого 10-го работающего гражданина. Также много жалоб на заболевания мочеполовой системы (7,6%) и органов дыхания (6,4%). Все это обусловлено неправильным образом жизни, стрессом на работе или вредными привычками, что сказывается на качестве работы конкретного сотрудника и даже бизнеса в целом. А устранить проблемы помогают только программы заботы о персонале", — отметила Марина Караулова.