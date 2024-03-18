Около 62% сотрудников компаний имеют незначительные или стойкие отклонения в состоянии здоровья

Почти две трети сотрудников различных компаний попадают в желтую и красную группы здоровья, им рекомендуется обратиться за консультацией к врачу. Об этом в рамках выступления на конференции HR Well-being Day рассказала Марина Караулова, руководитель Центра развития клиентского портфеля Блока Медицина Страхового дома ВСК.
В любой современной и успешной компании забота о состоянии здоровья персонала — инструмент устойчивого развития бизнеса. Но, согласно исследованию прошлого года, 62% россиян полагают, что работодатель уделяет недостаточно внимания их здоровью. Отсюда — появление пагубных привычек и других факторов развития болезней.
Страховой Дом ВСК, основываясь на собственном опыте управления здоровьем персонала, выделяет три группы здоровья — зеленую, желтую и красную. В зеленую зону попадают 38% сотрудников, которые не имеют серьезных жалоб и относительно здоровы. В желтую включены 40% работников, которые имеют незначительные отклонения в образе жизни и отмечают некоторые изменения в состоянии здоровья. В красной зоне оказались 22% сотрудников — они находятся в группе риска по развитию заболеваний или уже имеют стойкие отклонения в состоянии здоровья. Персоналу в желтой и красной зонах были предложены консультация врача Цифровой клиники ВСК и прохождение Check-up.
Чаще всего на фоне риска развития заболеваний работников выделяются жалобы на снижение остроты зрения, на боли в области позвоночника, на серьезное изменение артериального давления, на одышку, нарушения в работе ЖКТ и постоянный стресс. Чтобы избежать падения работоспособности компании, необходимо развивать программы благополучия для сотрудников: чаще интересоваться эмоциональным здоровьем персонала и прибегать к помощи ДМС.
"Общая статистика заболеваний в России показывает, что проблемам наиболее подвержена костно-мышечная система человека. Такие болезни, как артрит или артроз, в среднем по стране мучают каждого 10-го работающего гражданина. Также много жалоб на заболевания мочеполовой системы (7,6%) и органов дыхания (6,4%). Все это обусловлено неправильным образом жизни, стрессом на работе или вредными привычками, что сказывается на качестве работы конкретного сотрудника и даже бизнеса в целом. А устранить проблемы помогают только программы заботы о персонале", — отметила Марина Караулова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас