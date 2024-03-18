Жители с. Тимашево проходят диспансеризацию в обновленной поликлинике

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в с. Тимашево Кинель-Черкасского района отремонтирован офис врача общей практики, сообщает областной минздрав. Обновлены системы отопления, вентиляции, пожарной сигнализации. В помещении появилась навигация.

В новых условиях проводятся диспансеризация и профилактические осмотры. Жители могут также получить помощь при жизнеугрожающих состояниях.

"Поставлено новое оборудование, в том числе дефибриллятор и укладки для оказания экстренной и неотложной помощи. Автоматизированное рабочее место позволяет оперативно ознакомиться с историей болезни пациента в электронной карте, а в случае необходимости провести телемедицинскую консультацию с областными специалистами", — рассказала заместитель главного врача Кинель-Черкасской ЦРБ Нина Лохова.

Также в учреждение поступило оборудование для акушера-гинеколога и окулиста. Специалисты работают по графику.

В ежедневном режиме прием пациентов ведут врач общей практики и две медсестры. Оказывать помощь пожилым жителям, проводить диспансеризацию и осмотры на дому помогает новый автомобиль неотложной помощи.

Благодаря нацпроекту также обновлены взрослая и детская поликлиника, дневной стационар Кинель-Черкасской больницы, фельдшерско-акушерские пункты в селах Лозовка и Мухановка, офисы врача общей практики в поселке Садгород и Кинель-Черкассах.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.