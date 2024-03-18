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Музыка Культура

Фестиваль оперного искусства "Славянский Дом" продолжится оперой "Медведь"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 марта, в 18:30 на Малой сцене Самарского театра оперы и балета в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Славянский дом" состоится показ оперы "Медведь", сообщает пресс-служба театра.

Камерная опера Сергея Кортеса — музыкальное воплощение по-доброму насмешливой и забавной пьесы-шутки, которую молодой Чехов посвятил актеру Николаю Соловцову, мастеру комических ролей. Пьеса стала хитом сцены, она ставилась по всей стране. Члены семьи Романовых во главе с Николаем II разыгрывали "Медведя", развлекая себя в тобольской ссылке в марте 1918.

По словам Сергея Кортеса, "Пьеса Антона Чехова — совершенна. В ней с особой точностью выписаны характеры героев, яркие сценические ситуации, она отличается великолепной простотой и остроумием поэтического слога". Автор, праздновавший в 2015 г. 80-летие, присутствовал в зале на премьере своей оперы в Самарском академическом театре оперы и балета.

Либретто Владимира Халипа. Дирижер-постановщик — Александр Анисимов. Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе.

В главных партиях выступят солисты Шостакович Опера Балет: партию Смирнова исполнит Андрей Антонов, партию Попова — Татьяна Гайворонская, партию Луки — Анатолий Невдах.

За дирижерским пультом в этот вечер — Алексей Ньяга. (16+)

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