16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее-галерее "Заварка" пройдет лекторий о дружбе и вражде художников в начале ХХ века В Самаре состоится авторская экскурсия "Музыка жизни Эльдара Рязанова" Музей им. Алабина покажет выставку "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева" Стала известна дата "Ночи музеев-2024 Самарцам представят выставку работ художников и фотографов, запечатлевших образ женщины

Музеи и выставки Культура

В музее-галерее "Заварка" пройдет лекторий о дружбе и вражде художников в начале ХХ века

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 23 марта, в 18.00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Дзига Вертов и "ЛЕФ": дружба и вражда художников в 1920-е годы" (12+). Ее прочитает историк кино, кинокритик, кандидат философских наук, член киноведческой артели 1895.io Кирилл Горячок. Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория "Феномены кино".

Фото: галерея Заварка

Творческий путь пионера советского документального кино Дзиги Вертова начался в 1920-е годы в среде художников и теоретиков авангарда. Манифесты режиссера, в которых он громил художественное кино и призывал снимать факты, публиковались в крупнейших журналах нового левого искусства — "Кино-фот" и "ЛЕФ". На первых порах Вертов и его творческий коллектив под названием "Киноки" тесно сотрудничали с авангардистами: Александром Родченко и Варварой Степановой, Владимиром Маяковским и Алексеем Ганом, Виктором Шкловским и Элем Лисицким и другими. Однако уже к концу десятилетия Вертов стал не только отходить от бывших товарищей по цеху, но и открыто враждовать с ними. Главными оппонентами режиссера стал коллектив журнала "ЛЕФ". Постепенно теоретические споры об искусстве переросли в личные ссоры и обиды, отразившиеся на судьбе и творчестве Дзиги Вертова.

На лекции Кирилл Горячок расскажет о непростых отношениях советских художников и теоретиков авангарда 1920-х с крупнейшим режиссером-документалистом Дзигой Вертовым и его киногруппой.

Посетители узнают о вражде с Осипом Бриком и Лилей Брик, о встречах с Маяковским и Малевичем, о ссоре с Алексеем Ганом и Эсфирью Шуб, а также о трогательной дружбе с Элем Лисицким.

После лекции пройдет показ фильма "Кино-Глаз" (1924, 6+). Это новаторская экспериментальная кинолента Дзиги Вертова, в которой документальные кадры с юными пионерами, борющимися с пороками "бывших людей", сочетаются с необычными монтажными трюками и спецэффектами. И манера съемки, и монтаж, и само название впервые в полной мере воплотили радикальные идеи Вертова о том, каким должно быть кино. "Кино-Глаз" вызвал недоумение советской публики, однако был широко признан за рубежом — в 1925 году фильм получил премию на Международной выставке в Париже.

Место проведения мероприятия — музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXQH

Кирилл Горячок — историк кино, кинокритик, кандидат философских наук, член киноведческой артели 1895.io и научный сотрудник Государственного института искусствознания. В 2020 году выступил редактором-составителем сборника поэзии Дзиги Вертова "Миру — глаза". Дзига Вертов. Стихи" издательства петербургского книжного магазина "Порядок слов", в том же году стал лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков в номинации "История экранного творчества". Постоянный автор в изданиях "Правила жизни", "Forbes", "Ведомости", "Кино-театр.ру" и других. Автор научных статей в журналах "Искусство кино", "Художественная культура", "Театр. Живопись. Кино. Музыка".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31