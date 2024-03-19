В Самаре состоится открытие выставки крымских художников "Родина. Семья"

Во вторник, 19 марта, в 12:00 в историческом парке "Россия — моя история" пройдет открытие выстави "Родина. Семья". Картины написаны севастопольскими и крымскими художниками и отображают портреты участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В течение года севастопольские и крымские художники писали портреты участников СВО и членов их семей. Среди женщин и детей, портреты которых написаны, есть те, чьи мужья и отцы погибли, исполняя долг защитника Родины. Есть те, которые сегодня ждут мужей: добровольцев, военных врачей, участников боев по освобождению Донбасса, преодолевая порой почти неподъемные трудности и при этом деятельно участвуя в жизни страны и общества. Работы создавались как личное эмоциональное впечатление-переживание от встречи.

"Художники ставили задачу посмотреть в глаза людям, которых писали, познакомиться с ними, узнать истории и переложить их на язык живописи, раскрыть в картинах красоту и силу их духа", — отмечается в сообщении.