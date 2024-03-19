Ректор СГСПУ Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего

В среду, 20 марта, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится онлайн-лекторий на тему: "Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего". Спикером выступит Светлана Бакулина, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии, член президиума экспертного совета Всероссийского научно-методического центра "Философия образования", координатор работы учебно-педагогического округа № 22.
Модератором станет Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в
Самарской области.
Напомним, федеральный информационный проект "Добрые новости" реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы "Старая Площадь".
Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны.
Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239020.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.