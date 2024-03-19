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Образование Общество

Ректор СГСПУ Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 марта, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится онлайн-лекторий на тему: "Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего". Спикером выступит Светлана Бакулина, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии, член президиума экспертного совета Всероссийского научно-методического центра "Философия образования", координатор работы учебно-педагогического округа № 22.

Модератором станет Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в 
Самарской области.

Напомним, федеральный информационный проект "Добрые новости" реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы "Старая Площадь".
Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239020.

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