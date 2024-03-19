Ректор СГСПУ Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего

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В среду, 20 марта, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится онлайн-лекторий на тему: "Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего". Спикером выступит Светлана Бакулина, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии, член президиума экспертного совета Всероссийского научно-методического центра "Философия образования", координатор работы учебно-педагогического округа № 22.