Гандбольная "Лада" уступила "Черноморочке"

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В своем восьмом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Тольятти "Лада" уступила "Черноморочке" из Новороссийска — 25:26 (13:12), сообщает пресс-служба автозаводчанок.