Новикомбанк представил новый формат уроков финансовой грамотности

Эксперт опорного банка Госкорпорации Ростех провел урок финансовой грамотности для студентов ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)", Южно-Уральского государственного университета. На выступлении был опробован новый формат обучающего курса.

Курс финансовой грамотности для сотрудников промышленных предприятий и студентов ведущих вузов России был запущен Новикомбанком 3 года назад. За это время его прослушали более 50 тысяч человек. Содержание курса регулярно обновлялось, дополнялось актуальными темами. Теперь пришло время обновить и форму подачи информации.

"В ЮУрГУ мы по сути презентовали новый вид уроков финансовой грамотности от Новикомбанка. Будущие экономисты были не просто слушателями, а активными участниками встречи. Лекция превратилась в коллоквиум. Ребята были в восторге от мероприятия и вместо запланированного часа, мы общались почти два", — рассказал автор курса Александр Дошлыгин.

Во время мероприятия спикер затронул самые актуальные и волнующие темы мира финансов: цифровой рубль, личные сбережения и инвестиции, противодействие мошенникам. Чтобы вовлечь молодую аудиторию в обсуждение, Дошлыгин предложил студентам самим выбирать темы разговора и их порядок, позволил выстраивать диалог в комфортном для молодежи формате и даже перебивать себя.

В завершении мероприятия эксперт попросил студентов назвать темы, которые были бы интересны для обсуждения в ходе последующих встреч, и вручил университету памятную книгу из "библиотеки Новикомбанка".

Дошлыгин добавил, что представители банка провели обширную деловую программу в рамках визита в Челябинск, в рамках которой прошел ряд переговоров, а также был организован урок финансовой грамотности для сотрудников АО СКБ "Турбина".

Подробнее с видеокурсами по финграмотности можно ознакомиться на сайте Академии Ростеха.