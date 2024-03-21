Мэр Тольятти прокомментировал процесс приватизации муниципальных предприятий

Глава Тольятти Николай Ренц прокомментировал принятые тольяттинской думой решения по части изменений в программу приватизации на 2024 год. В нее власти города включили три муниципальных предприятия: МУП "Инвентаризатор", МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"; МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".

Изменение организационно-правовой формы связано с исполнением требования 485 ФЗ, пояснил мэр Тольятти.

"Закон гласит, что к концу 2024 г. подобных организаций с такой организационно-правовой формой на территории Российской Федерации быть не должно, за исключением отдельных видов деятельности, связанных с монополией", — пояснил он.

Наибольшую дискуссию на заседании вызвало включение в программу приватизации МП "ТПАТП № 3".

"Да, к сожалению, изменение организационно-правовой формы с муниципального предприятия на акционерное общество формально звучит как приватизация. Но в данном случае категорически заявляю: никакого отчуждения ни одной гаечки, ни одного винтика, ни одного колеса автобуса в частную собственность не происходит. Предприятие переходит в другую организационно-правовую форму, будет называться акционерным обществом и будет управляться согласно закону об акционерных обществах", — подчеркнул Николай Ренц.

Он также добавил, что собственником МП по-прежнему останется муниципалитет.

"Решение об акционировании МП "ТПАТП № 3" связано исключительно с Федеральным законом, который мы не можем не исполнить. При этом все бюджетные деньги, которые мы выделяли муниципальному предприятию, будут поступать и в акционерное общество, и мы продолжим его поддерживать. Новые автобусы, которые мы закупаем, будут работать в составе "ТПАТП № 3". Поэтому, уважаемые жители, не поддавайтесь на провокации и не верьте публикациям, кричащим о приватизации городского автобусного парка: если они будут появляться, то только с одной целью — поднять шум", — призвал горожан глава Тольятти.

Николай Ренц напомнил, что по аналогичной схеме уже работает АО "ПО КХ Тольятти", отвечающее за принятие ливневых стоков и наружное освещение в Центральном и Комсомольском районах.

"И если три года назад в этом акционерном обществе были убытки в размере 60 с лишним миллионов, то по прошествии трех лет наблюдается прибыль в размере 67 миллионов. При этом почти на 70 млн были заменены светильники на улицах Центрального и Комсомольского районов на светодиодные", — уточнил мэр.