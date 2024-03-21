Возвращение детского детектива: сериал "Любопытная Варвара" выйдет осенью в онлайн-кинотеатре Wink.ru

Завершены съемки сериала "Любопытная Варвара" (6+) — восьмисерийный детский детектив режиссера Юрия Коробейникова создан по мотивам книг писателя Георгия Ланского о приключениях десятилетней девочки-сыщика Варвары и ее друзей. Главную роль исполнила звезда новых "Папиных дочек" Полина Айнутдинова, а ее напарника — Сергей Федоров ("Кибердеревня").

"Любопытная Варвара" — новый совместный проект шоураннера Карена Оганесяна и режиссера Юрия Коробейникова, авторов семейного хита "Грозный папа". Креативными продюсерами и сценаристами выступили Сергей Востриков и Павел Косов, которые до этого работали вместе над сценарием драмеди "Крутая перемена", и Мария Кабанова, ставшая основным сценаристом. За производство отвечает кинокомпания "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала "Любопытная Варвара" планируется осенью текущего года в онлайн-кинотеатре Wink.ru, он пополнит линейку Wink Originals.

Помимо Полины Айнутдиновой в роли Варвары и ее партнера по расследованиям, скромного деревенского мальчика Васи в исполнении Сергея Федорова, в сериале снимались Виктор Бычков ("Особенности национальной охоты", "Жуки"), Людмила Артемьева ("Баба Яга спасает мир", "Артек. Большое путешествие"), Наталия Медведева ("Красная Шапочка"), Михаил Тарабукин ("Кухня", "Отель Элеон"), Анастасия Тодореску ("Кошка", "Грозный папа", "Крутая перемена") и Олеся Железняк ("Поехавшая", "Сваты").

Фото со съемок

Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. "Любопытненько!" — коронное слово Варвары. Приехав на лето к бабушке и дедушке (Людмила Артемьева и Виктор Бычков) в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследования вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. В самом начале Варваре придется разбираться с загадочным пугалом, оживающим по ночам и пугающим местных детей. И это только начало закрученного, таинственного и смешного детектива. Всего в "Любопытной Варваре" будет восемь серий, по одному запутанному делу на две серии.

Создатели "Любопытной Варвары" — Карен Оганесян и Юрий Коробейников — проводили масштабный кастинг на роль главной героини Варвары и ее друга Васи. Было отсмотрено несколько сотен самопроб детей-актеров со всей страны, только 20 из них прошли в финал на очные пробы. Параллельно художники картины искали маленькую деревню, которую можно было бы преобразить под видение режиссера. Такую, где живет всего несколько жителей, удалось найти в Абхазии. В течение месяца художественная группа работала над созданием ностальгической деревни из детства, одновременно фантастической и похожей на настоящую.

"У меня самого двое детей, им девять и семь лет. И где бы я ни находился, в экспедиции, на съемках или рядом с ними, есть ежевечерний ритуал: мы читаем книгу на ночь. Они очень любят детские детективы, и сам я ими увлекался в их возрасте. Когда Карен предложил сделать сериал, где главная героиня — девочка чуть старше моего сына, которая расследует различные дела, я сразу согласился. Было интересно создать немного нереальный мир, яркий и интересный детям и их родителям. Хочется создавать детский сериал по стандартам большого кино, с классными актерами, хорошей историей. Уверен, такой "Любопытная Варвара" и получится", — режиссер сериала Юрий Коробейников.

"Недостаточно, чтобы проект был интересен только самым маленьким. Он должен нравиться и родителям, содержать важные смыслы, которые могут пригодиться в воспитании детей. В основу нашей истории заложено много моих собственных детских переживаний и страхов. Это сделано для того, чтобы в интересной жанровой форме донести до родителей простую мысль: не нужно пугать своих детей, нужно их внимательно слушать. То, что для взрослого человека может быть невинной страшилкой, для ребенка — травма на всю жизнь. Кинопроекты для детей сейчас необходимы как воздух, и их важно и нужно создавать в большем объеме. Огромное спасибо Институту развития интернета за возможность снять "Любопытную Варвару". Благодаря коллегам из ИРИ, НМГС и Wink.ru мы можем создавать и выпускать такие картины", — шоураннер Карен Оганесян.

О сериале "Любопытная Варвара" (6+)

Производство: "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и АНО "ИРИ"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: детский детектив

Хронометраж: 25 минут

Количество серий: 8

Шоураннер: Карен Оганесян

Продюсер: Полина Иванова

Режиссер-постановщик: Юрий Коробейников

Оператор-постановщик: Николай Платонов

Автор сценария: Мария Кабанова

Креативные продюсеры: Сергей Востриков, Павел Косов

Исполнительный продюсер: Федор Черных

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков

Художник-постановщик: Юлия Феофанова

Художник по гриму: Ксения Максимова

Художник по костюму: Дарья Фомина

Художник по реквизиту: Аркадий Байматов

В ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Олеся Железняк, Анастасия Тодореску, Михаил Мяло, Владимир Левченко, Максим Карушев, Дмитрий Калихов, Ульяна Куликова.