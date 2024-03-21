Пуск самарского "Союза-2.1а" с пилотируемым кораблем отменили за 20 секунд до старта

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура к Международной космической станции отменен, сообщает РИА Новости.
"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", — сказал диктор во время трансляции Роскосмоса.
Повторная попытка запуска ракеты с Байконура состоится не раньше 23 марта, следует из трансляции НАСА.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал ОʼХара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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