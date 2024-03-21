16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пуск самарского "Союза-2.1а" с пилотируемым кораблем отменили за 20 секунд до старта "Транспорт будущего" запустит в Тольятти линию автоматической сборки электродвигателей "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" успешно стартовал с Восточного "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" успешно стартовал с Байконура С Плесецка успешно стартовал "Союз-2.1в"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Пуск самарского "Союза-2.1а" с пилотируемым кораблем отменили за 20 секунд до старта

БАЙКОНУР. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с российско-белорусско-американским экипажем с Байконура к Международной космической станции отменен, сообщает РИА Новости.

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", — сказал диктор во время трансляции Роскосмоса.

Повторная попытка запуска ракеты с Байконура состоится не раньше 23 марта, следует из трансляции НАСА.

В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал ОʼХара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31