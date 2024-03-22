Розничный портфель ВТБ в Самарской области превысил 122 млрд рублей

По итогам 2023 года розничный кредитный портфель ВТБ в Самарской области увеличился на четверть по сравнению с 2022 годом и достиг 122 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом — до 142 млрд рублей.

Жители региона продемонстрировали стабильный спрос на продукты банка. Всего за прошлый год самарцы оформили в ВТБ более 48 тысяч кредитов на общую сумму 44,7 млрд рублей — это на 11% выше объема выдач за 2022 год. Основной объем кредитования пришелся на первые три квартала. Кредитный портфель кредитов наличными по итогам 2023 года увеличился на 21% и достиг 60,9 млрд рублей. Портфель кредитных карт по итогам января-декабря прошлого года вырос на 12% до 2,9 млрд рублей. Рекордные показатели продемонстрировали ипотечный блок и автокредитование.

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2023 года в Самарской области составил 22,2 млрд рублей (+93% к объему 2022 года), число сделок превысило 6,1 тысяч (+59% к количеству 2022 года). Наиболее востребованной в прошлом году оказалась "семейная ипотека" — более 1,1 тыс. жителей региона отдали предпочтение этой госпрограмме, оформив ипотечных кредитов на сумму 4,6 млрд рублей. В общей сложности на жилищные кредиты с господдержкой пришлось 43% от всех выдач. В прошлом году ВТБ начал кредитовать сделки на покупку недвижимости и в рамках региональной льготной программы, которая позволяет улучшить жилищные условия с минимальной финансовой нагрузкой социально-значимым группам населения — сотрудникам образовательной и медицинской сфер Самарской области.

Наибольшая динамика выдач зафиксирована в сегменте автокредитования: по сравнению с 2022 годом объём выдач автокредитов увеличился в 6 раз до 5,1 млрд рублей. Количество выданных кредитов последовательно увеличивалось весь год, достигнув пика выдач в декабре, когда банк выдал самарцам автокредитов на 760 млн рублей. Кредитный портфель в сегменте автокредитования по итогам года составил 5,7 млрд рублей, увеличившись в 2 раза по отношению к результату 2022 года.

Портфель привлеченных средств населения за прошедший год вырос на 30% и составил на 31 декабря 2023 года 142,6 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты — 113 млрд рублей (+ 34% к началу года). Портфель инвестпродуктов увеличился на 16%, достигнув отметки в 30 млрд рублей. В качестве ликвидной "подушки" в иностранной валюте самарцы все чаще используют инструменты в юанях, ставки по которым только за прошлый год выросли более чем в два раза. Клиенты банка в регионе в прошлом году открыли в банке 650 депозитов в китайской валюте на сумму эквивалентную 590 млн рублей. Средний размер вклада составил в рублевом эквиваленте около 907 тыс. рублей.

Единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков прокомментировал: "ВТБ идет в ногу со временем, гибко реагируя на экономическую ситуацию в России и внешние факторы. В 2023 году мы сфокусировались на развитии розничного бизнеса, стали универсальным семейным банком, разрабатываем новые услуги и продукты, повышаем качество сервиса. Это не просто слова, это подход и ценности, которые мы транслируем как внутри команды, так и нашим клиентам. Одна из стратегических целей ВТБ — стать банком первого выбора, инновационным, но при этом с "человеческим лицом". Нам доверяют все больше жителей региона — в прошлом году темпы привлечения розничных клиентов стали для команды ВТБ рекордными. Активная клиентская база розничного сегмента увеличилась на четверть — на 100 тыс. клиентов физлиц. Свою роль сыграло и участие банка в реализации проекта "Карта жителя Самарской области" — в конце прошлого года мы вручили 200-тысячную карту жителю губернии. Практически каждый третий экономически активный житель региона пользуется нашими услугами. Наша задача — стать ближе ко всем жителям — от молодежи до пенсионеров".