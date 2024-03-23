Анастасия Павлюченкова обыграла американку Шелби Роджерс во втором круге турнира в Майами

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обыграла представительницу США Шелби Роджерс, сообщает championat.com. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты. Павлюченкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Роджерс три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В третьем круге Miami Open Павлюченкова встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).



Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 миллионов. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова.