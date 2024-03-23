Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств для помощи пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холл" и их семьям.

Все неравнодушные граждане, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку — могут сделать пожертвование. Средства направят на адресную помощь.

Подробности акции и реквизиты для пожертвований — на сайте мывместе.рф.