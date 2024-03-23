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Самарский "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 марта, в 16:36 с 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25", сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото: Роскосмос

В экипаж корабля входят участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции — космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также участница 71-й длительной экспедиции на станции астронавт NASA Трейси Дайсон.

Выведение "Союза МС-25" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС намечается 25 марта в 19:10. На станции корабль ждет экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал ОʼХара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Это был четвертый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе второй — с Байконура и первый — с кораблем "Союз". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 67-м, для кораблей семейства "Союз" — 175-м в истории (из них 71 — к МКС).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Союз МС-25" — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева (входят в Роскосмос).

На головной обтекатель ракеты космического назначения было нанесено изображение, посвященное 90-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина. На третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" было помещено название крупнейшего страховщика жизни — "СберСтрахование жизни" — партнера пуска. Страховщик на время полета застраховал двух космонавтов.

Олег Новицкий отправился в четвертый космический полет, Марина Василевская — в первый, Трейси Дайсон — в третий.

Олегу Новицкому и Марине Василевской в ходе 21-й экспедиции посещения МКС предстоит провести на орбите 12 суток и возвратиться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал ОʼХарой. По соглашению о перекрестных полетах участница 71-й длительной экспедиции на станцию Трейси Дайсон должна пробыть в космосе 186 суток и приземлиться 23 сентября на корабле "Союз МС-25" вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

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