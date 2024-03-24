Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира в Майами

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Майами (США), одержав победу над америкнкой Клэр Лю со счетом 6:0, 1:0 (отказ), сообщает championat.com.

С начала поединка прошел 21 час 41 минута в связи с остановкой из-за дождей. В начале второго сета Лю не смогла продолжить борьбу и снялась с турнира. К моменту ее отказа россиянка уже всухую одолела Лю в первом сете, а всего реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету американки четыре двойные ошибки, одна подача навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующей игре Касаткина встретится с Сораной Кырстей (19) из Румынии. Матч состоится 24 марта.